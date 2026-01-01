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Pastebin cifrado de conocimiento cero donde el servidor nunca ve tu contenido ā toda la encriptaciĆ³n y desencriptaciĆ³n ocurre completamente en el navegador.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con PrivateBin

PrivateBin es un pastebin minimalista de cĆ³digo abierto donde el contenido se cifra con AES-GCM de 256 bits directamente en el navegador antes de que llegue al servidor. La clave de descifrado reside Ćŗnicamente en el fragmento de la URL, que los navegadores nunca envĆ­an al servidor ā lo que significa que ni siquiera el operador del servidor puede leer lo que compartes. Con mĆ”s de 8,000 estrellas en GitHub, es una de las herramientas de intercambio de conocimiento cero mĆ”s confiables disponibles.

Alojar PrivateBin en tu propio VPS mantiene tu infraestructura de intercambio completamente privada ā ningĆŗn servicio de terceros ve tus publicaciones ā y el contenedor ligero de Alpine requiere recursos mĆ­nimos mientras te da control total sobre las polĆ­ticas de retenciĆ³n, los lĆ­mites de tamaĆ±o de archivo y el acceso.

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Funciones clave de PrivateBin

Cifrado de conocimiento cero

El cifrado AES-GCM de 256 bits se ejecuta completamente en el navegador, por lo que el servidor solo almacena texto cifrado y nunca puede acceder a su contenido de texto sin formato.

Quemar despuĆ©s de leer

Los pegados de un solo uso se eliminan automĆ”ticamente despuĆ©s de la primera visualizaciĆ³n, lo que los hace ideales para compartir contraseĆ±as, tokens o cualquier secreto que no deba persistir.

ProtecciĆ³n de contraseĆ±a

Agrega una contraseĆ±a opcional ademĆ”s de la clave basada en URL para una segunda capa de control de acceso en publicaciones particularmente sensibles.

Resaltado de sintaxis

MĆ”s de 200 temas de lenguajes de programaciĆ³n facilitan compartir y revisar fragmentos de cĆ³digo con formato legible y sintaxis codificada por colores.

No se requieren cuentas

Cualquiera con el enlace puede leer una publicaciĆ³n al instante ā sin registro, sin seguimiento y sin datos de usuario recopilados ni almacenados por el servidor.

ĀæPor quĆ© ejecutar PrivateBin en Hostinger?

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