PgHero es un panel de rendimiento de código abierto creado específicamente para PostgreSQL. Muestra consultas lentas, índices no utilizados, tablas infladas, índices duplicados, restricciones inválidas y recuentos de conexiones en una interfaz web limpia — no se requiere experiencia en bases de datos para leer lo que muestra. Cada métrica es específica de PostgreSQL, por lo que el panel va directo a la información que importa para la optimización y la resolución de problemas.

Alojar PgHero por tu cuenta significa que tus credenciales de base de datos y patrones de consulta nunca abandonan tu infraestructura. Conéctalo a cualquier instancia de PostgreSQL — un contenedor en el mismo VPS, una base de datos gestionada remota o múltiples bases de datos a la vez — y obtén un panel de monitoreo persistente accesible a través de tu navegador.