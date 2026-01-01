Implementa pgAdmin con instalación de un solo clic.
Plataforma de administración y desarrollo de código abierto para PostgreSQL — la herramienta de gestión gráfica más popular para bases de datos Postgres.
Elige un plan VPS para pgAdmin
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con pgAdmin
pgAdmin es la plataforma de administración y desarrollo de código abierto más popular y completa para PostgreSQL, mantenida por la comunidad de PostgreSQL. La edición web (pgAdmin 4) ofrece una interfaz pulida basada en navegador para gestionar uno o varios servidores Postgres: diseño de esquemas, desarrollo de consultas con autocompletado y planes de ejecución, copia de seguridad y restauración, gestión de roles y permisos, monitoreo de replicación y búsqueda de texto completo en objetos de la base de datos.
Alojar pgAdmin en tu VPS proporciona a los administradores de bases de datos (DBA) y desarrolladores una consola centralizada de gestión de Postgres accesible desde cualquier lugar con un navegador, sin necesidad de instalar una aplicación de escritorio. Conecta pgAdmin a cualquier instancia de Postgres accesible —contenedores locales, RDS o Cloud SQL alojados en la nube, o servidores Postgres remotos— y adminístralos todos desde una única interfaz de usuario web.
Funciones clave de pgAdmin
Administración de múltiples servidores
Conéctese y administre cualquier número de servidores PostgreSQL desde una única interfaz web, organizados en grupos de servidores con metadatos etiquetados.
Herramienta de consulta con autocompletado
Editor SQL completo con resaltado de sintaxis, autocompletado en nombres de tablas y columnas, historial de consultas y visualización gráfica del plan EXPLAIN.
Diseñador de esquemas
Explora y edita bases de datos, esquemas, tablas, vistas, funciones, secuencias e índices a través de un navegador de árbol con diálogos de clic para editar.
Diagramas ERD
Genera diagramas interactivos de entidad-relación a partir de esquemas existentes, o diseña nuevos esquemas visualmente antes de aplicar cambios a la base de datos.
Respaldo y restauración
Ejecute operaciones de pg_dump y pg_restore directamente desde la UI con opciones de formato, niveles de compresión y selección por tabla.
Gestión de roles y permisos
Cree roles visualmente, administre membresías de grupo y otorgue o revoque permisos a nivel de objeto en bases de datos y esquemas.
¿Por qué ejecutar pgAdmin en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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