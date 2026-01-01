OpenVPN Access Server es la solución VPN de nivel empresarial construida sobre el protocolo OpenVPN de código abierto y de eficacia probada. Añade una potente interfaz de administración basada en web, configuración automática de clientes y autenticación multifactor para hacer que la implementación de una VPN segura sea accesible para cualquier organización. Se incluyen dos conexiones simultáneas gratuitas de forma predeterminada, con licencias disponibles para equipos más grandes.

Alojar Access Server en tu propio VPS te proporciona una dirección IP estática dedicada, control total sobre las claves de cifrado y las políticas de acceso, y ninguna infraestructura compartida con otras organizaciones. A diferencia de los servicios VPN alojados, tu tráfico nunca pasa por un tercero, lo que lo convierte en la elección correcta para empresas con estrictos requisitos de seguridad o cumplimiento.