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Todo lo que puedes crear con OpenSearch

OpenSearch es una suite de búsqueda y análisis de código abierto impulsada por la comunidad, derivada de Elasticsearch 7.10.2 para mantener una alternativa verdaderamente abierta bajo la licencia Apache 2.0. Proporciona búsqueda de texto completo, análisis de datos de registros y eventos, monitoreo del rendimiento de aplicaciones y análisis de seguridad a través de una arquitectura distribuida y escalable — todo sin restricciones de licencias propietarias.

Esta plantilla implementa tanto OpenSearch como OpenSearch Dashboards con la autenticación habilitada, lo que te brinda una plataforma de búsqueda completa desde el primer día. El autoalojamiento significa que todos los datos indexados y las consultas de búsqueda permanecen en tu propia infraestructura, lo cual es esencial para organizaciones con requisitos de residencia de datos o que manejan información sensible. Nota: requiere al menos 4 GB de RAM y permite de 2 a 5 minutos para el inicio inicial.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de OpenSearch

Búsqueda de texto completo

DSL de consulta avanzada con puntuación de relevancia, navegación facetada e indexación en tiempo real para resultados de búsqueda rápidos y precisos.

OpenSearch Dashboards

La capa de visualización incluida le permite crear paneles interactivos, ejecutar consultas y explorar datos sin herramientas adicionales.

Analítica de registros

Ingiere y analiza registros de aplicaciones e infraestructura en tiempo real para detectar anomalías y solucionar incidentes más rápido.

Licencia Apache 2.0

Sin restricciones comerciales ni cambios de licencia sorpresa — use, modifique y distribuya OpenSearch libremente.

Detección de anomalías

La detección de anomalías integrada con tecnología de ML y las alertas configurables ayudan a detectar problemas antes de que los usuarios los reporten.

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