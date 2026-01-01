Implementa OpenSearch con instalación de un solo clic.
Motor de búsqueda y análisis con licencia Apache 2.0, con OpenSearch Dashboards para la visualización de datos y el análisis de registros.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con OpenSearch
OpenSearch es una suite de búsqueda y análisis de código abierto impulsada por la comunidad, derivada de Elasticsearch 7.10.2 para mantener una alternativa verdaderamente abierta bajo la licencia Apache 2.0. Proporciona búsqueda de texto completo, análisis de datos de registros y eventos, monitoreo del rendimiento de aplicaciones y análisis de seguridad a través de una arquitectura distribuida y escalable — todo sin restricciones de licencias propietarias.
Esta plantilla implementa tanto OpenSearch como OpenSearch Dashboards con la autenticación habilitada, lo que te brinda una plataforma de búsqueda completa desde el primer día. El autoalojamiento significa que todos los datos indexados y las consultas de búsqueda permanecen en tu propia infraestructura, lo cual es esencial para organizaciones con requisitos de residencia de datos o que manejan información sensible. Nota: requiere al menos 4 GB de RAM y permite de 2 a 5 minutos para el inicio inicial.
Funciones clave de OpenSearch
Búsqueda de texto completo
DSL de consulta avanzada con puntuación de relevancia, navegación facetada e indexación en tiempo real para resultados de búsqueda rápidos y precisos.
OpenSearch Dashboards
La capa de visualización incluida le permite crear paneles interactivos, ejecutar consultas y explorar datos sin herramientas adicionales.
Analítica de registros
Ingiere y analiza registros de aplicaciones e infraestructura en tiempo real para detectar anomalías y solucionar incidentes más rápido.
Licencia Apache 2.0
Sin restricciones comerciales ni cambios de licencia sorpresa — use, modifique y distribuya OpenSearch libremente.
Detección de anomalías
La detección de anomalías integrada con tecnología de ML y las alertas configurables ayudan a detectar problemas antes de que los usuarios los reporten.
¿Por qué ejecutar OpenSearch en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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