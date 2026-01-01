OpenFGA es un motor de autorización de código abierto construido sobre los principios de Google Zanzibar, el sistema de permisos distribuido globalmente que impulsa Google Drive, Docs y Calendar. Permite a los equipos de ingeniería definir y aplicar políticas de control de acceso de grano fino utilizando un lenguaje de modelado legible por humanos, y luego evaluar esas políticas con un alto rendimiento a través de una API HTTP o gRPC sencilla. Los modelos ReBAC (control de acceso basado en relaciones), RBAC (basado en roles) y ABAC (basado en atributos) son todos compatibles de forma nativa y se pueden combinar dentro de un único esquema de autorización.

Alojar OpenFGA en tu propio VPS mantiene la lógica de autorización y los datos de relación bajo tu control total, sin dependencia de proveedor ni precios por verificación. Las verificaciones de autorización se ejecutan con baja latencia contra tu propio almacén PostgreSQL, y la API se integra limpiamente con aplicaciones escritas en cualquier lenguaje a través de los SDK oficiales.