Despliega OpenFGA con una instalación de un solo clic.
Motor de autorización de alto rendimiento inspirado en Google Zanzibar para modelar y aplicar control de acceso granular a través de APIs HTTP y gRPC.
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Todo lo que puedes crear con OpenFGA
OpenFGA es un motor de autorización de código abierto construido sobre los principios de Google Zanzibar, el sistema de permisos distribuido globalmente que impulsa Google Drive, Docs y Calendar. Permite a los equipos de ingeniería definir y aplicar políticas de control de acceso de grano fino utilizando un lenguaje de modelado legible por humanos, y luego evaluar esas políticas con un alto rendimiento a través de una API HTTP o gRPC sencilla. Los modelos ReBAC (control de acceso basado en relaciones), RBAC (basado en roles) y ABAC (basado en atributos) son todos compatibles de forma nativa y se pueden combinar dentro de un único esquema de autorización.
Alojar OpenFGA en tu propio VPS mantiene la lógica de autorización y los datos de relación bajo tu control total, sin dependencia de proveedor ni precios por verificación. Las verificaciones de autorización se ejecutan con baja latencia contra tu propio almacén PostgreSQL, y la API se integra limpiamente con aplicaciones escritas en cualquier lenguaje a través de los SDK oficiales.
Funciones clave de OpenFGA
Modelo Google Zanzibar
Exprese las políticas de autorización como tuplas de relación tipificadas —el mismo enfoque utilizado por Google Drive—, lo que permite un control de acceso consistente y escalable en todos los servicios.
Verificaciones de baja latencia
Diseñado para la ruta crítica de la solicitud, OpenFGA evalúa las verificaciones de autorización en milisegundos para que las decisiones de permisos nunca se conviertan en un cuello de botella en las solicitudes de cara al usuario.
APIs HTTP y gRPC
Evalúe las comprobaciones de acceso, escriba tuplas de relación y expanda árboles de acceso tanto a través de HTTP como de gRPC, con SDKs oficiales para Go, Node.js, Python, Java y .NET.
Múltiples modelos de autenticación
Define políticas RBAC, ReBAC y ABAC — o combina las tres — dentro de un único esquema de autorización que cubre cada tipo de recurso en tu aplicación.
Persistencia de PostgreSQL
Las tuplas de relación y las versiones del modelo se almacenan en una base de datos PostgreSQL, proporcionando un estado de autorización duradero y consultable con consistencia transaccional.
¿Por qué ejecutar OpenFGA en Hostinger?
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