OpenBao es un fork de código abierto impulsado por la comunidad de HashiCorp Vault, diseñado para proporcionar una gestión de secretos segura y centralizada para equipos y aplicaciones. Permite almacenar, acceder y rotar secretos dinámicos, claves de cifrado y credenciales a través de una API unificada sin dispersar datos sensibles en archivos de configuración o variables de entorno.

Autoalojar OpenBao en tu propio VPS significa que tus secretos nunca abandonan tu infraestructura; no hay límites de uso, sin dependencia de proveedor y sin riesgo de que un proveedor SaaS acceda a tus credenciales. Obtienes el conjunto completo de características compatibles con Vault bajo tu control.