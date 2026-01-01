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Comparte contraseĆ±as y datos sensibles a travĆ©s de enlaces autodestructibles que solo se pueden ver una vez.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

Todo lo que puedes crear con OneTimeSecret

OneTimeSecret te permite compartir informaciĆ³n sensible ā contraseĆ±as, claves API, mensajes privados ā a travĆ©s de enlaces que se autodestruyen despuĆ©s de una sola visualizaciĆ³n. Una vez que el destinatario abre el enlace, el secreto se elimina permanentemente del servidor, sin dejar rastro.

Alojar OneTimeSecret en tu propio VPS significa que los secretos compartidos nunca tocan infraestructura de terceros. TĆŗ controlas el cifrado, las polĆ­ticas de retenciĆ³n y los registros de acceso, lo que lo hace ideal para equipos que manejan credenciales, datos de clientes o cualquier informaciĆ³n demasiado sensible para correo electrĆ³nico o chat.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de OneTimeSecret

Enlaces autodestructivos

Cada secreto se elimina inmediatamente despuĆ©s de la primera visualizaciĆ³n, asegurando que los datos sensibles no puedan ser accedidos de nuevo.

ProtecciĆ³n de frase de contraseĆ±a

Agregue una frase de contraseĆ±a opcional para que solo el destinatario previsto pueda descifrar y leer el secreto.

Caducidad configurable

Establecer secretos para que caduquen automĆ”ticamente despuĆ©s de minutos, horas o dĆ­as, incluso si nunca se abren.

No se requiere registro

Cualquiera puede crear y recibir secretos sin crear una cuenta, reduciendo la fricciĆ³n para compartir rĆ”pidamente.

Soporte para cuenta de administrador

Registra una cuenta de administrador en la primera visita para monitorear el uso y administrar la instancia desde la interfaz de usuario web.

ĀæPor quĆ© ejecutar OneTimeSecret en Hostinger?

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Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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UbicaciĆ³n de servidor recomendada:

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Vaultwarden es un gestor de contraseĆ±as ligero y autoalojado compatible con Bitwarden

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