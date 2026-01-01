OneTimeSecret te permite compartir informaciĆ³n sensible ā contraseĆ±as, claves API, mensajes privados ā a travĆ©s de enlaces que se autodestruyen despuĆ©s de una sola visualizaciĆ³n. Una vez que el destinatario abre el enlace, el secreto se elimina permanentemente del servidor, sin dejar rastro.

Alojar OneTimeSecret en tu propio VPS significa que los secretos compartidos nunca tocan infraestructura de terceros. TĆŗ controlas el cifrado, las polĆ­ticas de retenciĆ³n y los registros de acceso, lo que lo hace ideal para equipos que manejan credenciales, datos de clientes o cualquier informaciĆ³n demasiado sensible para correo electrĆ³nico o chat.