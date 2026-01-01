NocoDB es la alternativa de código abierto líder a Airtable, convirtiendo bases de datos PostgreSQL, MySQL y otras SQL en interfaces de hoja de cálculo intuitivas que los usuarios no técnicos pueden gestionar con confianza. Ofrece vistas de cuadrícula, kanban, galería, calendario y formulario junto con APIs REST y GraphQL autogeneradas, tipos de campo enriquecidos y colaboración en tiempo real — todo sin precios por asiento.

Alojar NocoDB en tu VPS garantiza que los datos comerciales sensibles nunca salgan de tu infraestructura, elimina las restricciones de precios por número de usuarios y le da a tu equipo todo el poder de una base de datos relacional detrás de una interfaz de usuario sin código que cualquiera puede usar.