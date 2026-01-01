Despliega NetBird Client en una instalación con un solo clic.
Cliente VPN mesh basado en WireGuard que conecta tu VPS a una red privada segura con controles de acceso zero-trust.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con NetBird Client
NetBird Client es una solución VPN moderna que crea redes superpuestas basadas en WireGuard entre dispositivos sin una configuración de servidor compleja. Establece automáticamente conexiones entre pares con características de nivel empresarial que incluyen integración SSO, autenticación multifactor y políticas de acceso granular — todo gestionado a través de un plano de control central sin un hub VPN tradicional.
Ejecutar el cliente de NetBird en tu VPS conecta tu infraestructura en la nube a tu red privada de NetBird, lo que permite un acceso seguro y cifrado a servicios y recursos en todo tu entorno, manteniendo las cargas de trabajo sensibles completamente fuera de la internet pública y bajo tu control total.
Funciones clave de NetBird Client
WireGuard Red de malla
Establece automáticamente túneles WireGuard directos de igual a igual entre dispositivos, ofreciendo conectividad cifrada de alto rendimiento sin el cuello de botella de un servidor VPN central.
Control de Acceso de Confianza Cero
Las políticas de red granulares determinan exactamente qué dispositivos y usuarios pueden acceder a qué recursos, aplicando el acceso de mínimo privilegio en toda su infraestructura.
Integración de SSO y MFA
Se integra con proveedores de identidad populares para inicio de sesión único y autenticación multifactor, brindando seguridad empresarial a tu red privada sin herramientas adicionales.
Atravesamiento automático de NAT
La perforación de NAT integrada y el respaldo de retransmisión garantizan una conectividad confiable incluso cuando los dispositivos se encuentran detrás de firewalls o NAT restrictivos, sin requerir reenvío manual de puertos.
Encriptación resistente a la cuántica
La integración opcional de Rosenpass añade un intercambio de claves post-cuántico sobre WireGuard, preparando tus túneles cifrados para el futuro contra amenazas emergentes.
¿Por qué ejecutar NetBird Client en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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