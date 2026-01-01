MongoDB es una base de datos de documentos de código abierto líder que almacena datos en documentos flexibles similares a JSON en lugar de tablas relacionales rígidas. La versión 4.4 ofrece una plataforma lista para producción con transacciones ACID multidocumento, un potente framework de agregación y escalabilidad horizontal mediante fragmentación. Su esquema dinámico permite que las estructuras de datos de las aplicaciones evolucionen sin migraciones complejas, lo que la convierte en una opción natural para los flujos de trabajo de desarrollo modernos.

Ejecutar MongoDB en tu propio VPS te brinda un rendimiento de E/S dedicado, control total de la configuración y costos predecibles en comparación con los servicios de bases de datos en la nube gestionados. Puedes ajustar la asignación de memoria, implementar estrategias de respaldo personalizadas y conectar cualquier aplicación utilizando los controladores nativos disponibles para cada lenguaje de programación principal.