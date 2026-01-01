Hasta un 69% de descuento en Memgraph

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Base de datos de grafos en memoria de alto rendimiento diseÃ±ada para anÃ¡lisis en tiempo real de datos conectados, flujos de trabajo de IA y pipelines de streaming.

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VPS administrado con IA
MXN104.99/mes
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KVM 1
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MXN104.99/mes
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Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
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Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
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KVM 4
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MXN210.99/mes
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Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
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400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
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KVM 1
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MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
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400 GB de espacio en disco NVMe
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Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
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Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

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Todo lo que puedes crear con Memgraph

Memgraph es una base de datos de grafos en memoria diseÃ±ada para recorridos en tiempo real en grandes conjuntos de datos interconectados. Es totalmente compatible con Cypher â€” lo que la convierte en un reemplazo directo para las consultas de Neo4j â€” mientras ofrece una latencia significativamente menor en cargas de trabajo de streaming y basadas en eventos. La biblioteca MAGE incluida aÃ±ade mÃ¡s de 50 mÃ³dulos de algoritmos de grafos (PageRank, detecciÃ³n de comunidades, rutas mÃ¡s cortas y mÃ¡s) que se ejecutan de forma nativa dentro de la base de datos sin frameworks externos.

Esta implementaciÃ³n combina Memgraph con Memgraph Lab, una interfaz de consulta visual basada en navegador para escribir consultas Cypher, explorar la estructura de grafos y ejecutar experimentos de algoritmos. Ejecutar ambos en tu propio VPS te da control total sobre la asignaciÃ³n de memoria, la retenciÃ³n de datos y las polÃ­ticas de acceso â€” sin precios de nube por nodo ni restricciones de proveedor.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Memgraph

Rendimiento en memoria

Los datos de grafos se almacenan completamente en la RAM, lo que permite recorridos en sub-milisegundos y respuestas a consultas en tiempo real, incluso en conjuntos de datos profundamente conectados.

Compatibilidad de Cypher

El soporte completo de openCypher significa que las consultas, controladores y herramientas existentes de Neo4j migran con cambios mÃ­nimos a la sintaxis de consulta.

Biblioteca de Algoritmos MAGE

MÃ¡s de 50 algoritmos de grafos integrados â€” PageRank, centralidad de intermediaciÃ³n, detecciÃ³n de comunidades, predicciÃ³n de enlaces â€” se ejecutan como mÃ³dulos de consulta nativos sin canalizaciones externas.

Interfaz de usuario de Memgraph Lab

Interfaz visual basada en navegador para escribir y ejecutar consultas Cypher, inspeccionar la topologÃ­a del grafo y explorar los resultados de los algoritmos de forma interactiva.

Ingesta de datos en tiempo real

Las integraciones nativas de Kafka y Pulsar permiten actualizaciones continuas de grÃ¡ficos a partir de flujos de eventos sin pipelines ETL por lotes o conectores externos.

GraphRAG y Memoria de IA

La memoria y recuperaciÃ³n estructuradas en grafo aumentan las aplicaciones de LLM con un contexto sensible a las relaciones, lo que permite respuestas mÃ¡s precisas en agentes de IA y chatbots.

Â¿Por quÃ© ejecutar Memgraph en Hostinger?

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Administrador de Docker integrado

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

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