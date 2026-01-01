Mathesar es una aplicación web de código abierto que superpone una interfaz estilo hoja de cálculo a cualquier base de datos PostgreSQL. En lugar de reemplazar su base de datos, se conecta directamente utilizando roles y permisos nativos de PostgreSQL, por lo que cada usuario ve exactamente los datos a los que está autorizado a acceder, sin necesidad de una capa de identidad separada.

Alojar Mathesar por su cuenta mantiene sus datos bajo su control, al tiempo que brinda a los miembros del equipo no técnicos una forma de consultar, filtrar y editar registros a través de una interfaz de cuadrícula familiar. Los desarrolladores conservan acceso total al esquema subyacente de Postgres, lo que significa que Mathesar funciona junto con sus herramientas existentes en lugar de reemplazarlas.