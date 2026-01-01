Despliega Mathesar con instalación en un solo clic.
Interfaz de código abierto estilo hoja de cálculo para explorar y editar bases de datos PostgreSQL sin escribir SQL.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Mathesar
Mathesar es una aplicación web de código abierto que superpone una interfaz estilo hoja de cálculo a cualquier base de datos PostgreSQL. En lugar de reemplazar su base de datos, se conecta directamente utilizando roles y permisos nativos de PostgreSQL, por lo que cada usuario ve exactamente los datos a los que está autorizado a acceder, sin necesidad de una capa de identidad separada.
Alojar Mathesar por su cuenta mantiene sus datos bajo su control, al tiempo que brinda a los miembros del equipo no técnicos una forma de consultar, filtrar y editar registros a través de una interfaz de cuadrícula familiar. Los desarrolladores conservan acceso total al esquema subyacente de Postgres, lo que significa que Mathesar funciona junto con sus herramientas existentes en lugar de reemplazarlas.
Funciones clave de Mathesar
Edición estilo hoja de cálculo
Navegue, filtre, ordene y edite filas en cualquier tabla a través de una cuadrícula familiar — no se necesita SQL ni cliente de base de datos.
Constructor visual de consultas
Crea consultas con uniones, agregaciones y filtros a través de una interfaz de apuntar y hacer clic que se mantiene sincronizada con tu esquema de Postgres.
Control de acceso nativo
Mathesar utiliza roles y permisos reales de PostgreSQL, por lo que lo que los usuarios pueden ver y editar siempre está regido por las propias reglas de seguridad de su base de datos.
Importación y exportación de CSV
Suba archivos CSV o TSV directamente a las tablas, o exporte cualquier vista a una hoja de cálculo para análisis sin conexión.
Formularios de datos compartibles
Crea formularios de entrada sencillos que permitan a los colaboradores agregar filas a una tabla sin exponer la interfaz completa de la base de datos.
¿Por qué ejecutar Mathesar en Hostinger?
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