M3DB es una base de datos distribuida de series de tiempo de código abierto, originalmente desarrollada en Uber para ingerir, almacenar y consultar miles de millones de métricas por segundo en miles de hosts. Combina un coordinador integrado respaldado por etcd con un motor TSDB de alta compresión diseñado específicamente para cargas de trabajo de monitoreo, y expone una API de lectura y escritura remota compatible con Prometheus, además de consultas PromQL a través del m3coordinator en el puerto 7201.

Alojar M3DB por tu cuenta en tu propio VPS te brinda retención a largo plazo y rentable para métricas de Prometheus y Graphite, control total sobre los espacios de nombres y la replicación, y un único binario que puede escalar desde un solo nodo hasta un clúster global multizona a medida que tus datos crecen.