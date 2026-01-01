Implementa Logto con un solo clic.
Plataforma integral de identidad y autenticación compatible con OAuth 2.0, OIDC y soporte para SSO empresarial.
Elige un plan VPS para Logto
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Logto
Logto es una plataforma moderna de gestión de identidad y acceso que proporciona una infraestructura completa de autenticación para aplicaciones web, móviles y de API. Implementa OAuth 2.0, OpenID Connect y SAML de forma integrada, con componentes de IU de inicio de sesión predefinidos, integraciones de inicio de sesión con redes sociales, autenticación multifactor (MFA) y control de acceso basado en roles (RBAC), para que los equipos puedan añadir autenticación de nivel de producción sin tener que construirla desde cero.
Alojar Logto en tu propio VPS te ofrece usuarios ilimitados a un costo fijo, soberanía total de los datos sobre las credenciales y los datos de sesión, y la flexibilidad para cumplir con los requisitos de residencia de datos o de cumplimiento que los servicios de autenticación de terceros no pueden satisfacer.
Funciones clave de Logto
OAuth 2.0 & OIDC
Protocolos estándar de la industria para asegurar aplicaciones y APIs sin escribir lógica de autenticación personalizada.
Integraciones de inicio de sesión social
Agrega Google, GitHub, Microsoft y docenas de otros proveedores sociales a cualquier aplicación con una configuración mínima.
Autenticación de múltiples factores
Proteja las cuentas con autenticación multifactor TOTP, SMS y OTP por correo electrónico, y flujos de inicio de sesión sin contraseña.
Control de Acceso Basado en Roles
Define roles, permisos y alcances para controlar exactamente a qué puede acceder cada usuario o aplicación.
Gestión de la Organización
Apoye aplicaciones SaaS multi-inquilino con estructuras de organización y equipo integradas con SSO por organización.
¿Por qué ejecutar Logto en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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