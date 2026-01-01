LLDAP es un servidor de autenticación ligero y con opiniones definidas que expone una interfaz LDAP estándar respaldada por una amigable interfaz de administración web. Mientras que las configuraciones tradicionales de LDAP requieren cientos de páginas de esquemas, ACLs y configuración de slapd, LLDAP ofrece valores predeterminados sensatos de fábrica: esquemas predefinidos de usuario/grupo/correo electrónico, un gestor de usuarios gráfico y un único binario que se inicia en milisegundos.

Alojar LLDAP en tu propio VPS te proporciona una única fuente de verdad para las cuentas de usuario en cada aplicación autoalojada que hable LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana y docenas más — sin la sobrecarga operativa de OpenLDAP. Los usuarios residen en un solo lugar, los cambios de contraseña se propagan a todas partes y los grupos controlan el acceso de forma centralizada.