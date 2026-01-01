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Todo lo que puedes crear con LLDAP

LLDAP es un servidor de autenticación ligero y con opiniones definidas que expone una interfaz LDAP estándar respaldada por una amigable interfaz de administración web. Mientras que las configuraciones tradicionales de LDAP requieren cientos de páginas de esquemas, ACLs y configuración de slapd, LLDAP ofrece valores predeterminados sensatos de fábrica: esquemas predefinidos de usuario/grupo/correo electrónico, un gestor de usuarios gráfico y un único binario que se inicia en milisegundos.

Alojar LLDAP en tu propio VPS te proporciona una única fuente de verdad para las cuentas de usuario en cada aplicación autoalojada que hable LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana y docenas más — sin la sobrecarga operativa de OpenLDAP. Los usuarios residen en un solo lugar, los cambios de contraseña se propagan a todas partes y los grupos controlan el acceso de forma centralizada.

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Funciones clave de LLDAP

LDAP para el resto de nosotros

Servidor LDAP compatible con estándares con configuraciones predeterminadas sensatas para que las aplicaciones que esperan OpenLDAP simplemente funcionen, sin la carga de mantenimiento del esquema y las ACL.

Interfaz de administración web

Administre usuarios, grupos y membresías a través de una interfaz gráfica — sin archivos ldif, sin ldapadd de línea de comandos, sin edición de esquemas.

Fuente única de verdad

Cada aplicación autoalojada lee de una base de datos de usuarios, por lo que los cambios de contraseña, las desactivaciones y las actualizaciones de membresía de grupo se aplican en todas partes a la vez.

API de administración de GraphQL

Automatice el aprovisionamiento y la gestión de grupos a través de una API GraphQL tipada, además de la interfaz estándar de enlace/búsqueda LDAP.

Flujo de restablecimiento de contraseña

Flujo de restablecimiento de contraseña integrado basado en correo electrónico para usuarios finales, para que los administradores no se conviertan en un centro de ayuda para contraseñas olvidadas.

Huella diminuta

El binario único de Rust con persistencia SQLite utiliza un mínimo de CPU y RAM, dejando espacio libre en el VPS para las aplicaciones que realmente lo necesitan.

¿Por qué ejecutar LLDAP en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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