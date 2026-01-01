Keycloak es una plataforma de gestión de identidad y acceso de código abierto y de probada eficacia, desarrollada por Red Hat y aceptada en la CNCF. Maneja el inicio de sesión único, la autenticación multifactor, el inicio de sesión social, la federación LDAP/Active Directory y el control de acceso basado en roles, eliminando la necesidad de construir sistemas de autenticación personalizados para cada aplicación que implementes.

Alojar Keycloak en tu propio VPS te da la propiedad completa de las credenciales de usuario sensibles y los datos de sesión, mientras evitas el precio por usuario de los servicios IAM en la nube. Esta implementación utiliza PostgreSQL para una persistencia lista para producción, lo que lo hace adecuado para asegurar cargas de trabajo reales desde el primer día.