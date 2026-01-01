Implementa KeeWeb con instalación de un solo clic.
Gestor de contraseñas de código abierto, basado en la web y totalmente compatible con las bases de datos de KeePass.
Elige un plan VPS para KeeWeb
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con KeeWeb
KeeWeb es un gestor de contraseñas gratuito y de código abierto que se ejecuta completamente en el navegador y es totalmente compatible con el formato KeePass (.kdbx). Te permite abrir y gestionar tus bóvedas KeePass existentes directamente desde tu navegador sin necesidad de plugins o un cliente nativo — tu bóveda permanece bajo tu control en tu propio almacenamiento.
Alojar KeeWeb en tu propio VPS significa que puedes acceder a tus contraseñas desde cualquier dispositivo con un navegador, mientras mantienes la aplicación privada e independiente de servicios en la nube de terceros. Los archivos de la bóveda nunca se envían a ningún servidor; se abren y descifran del lado del cliente en tu navegador.
Funciones clave de KeeWeb
Compatibilidad con KeePass
Abrir y editar cualquier archivo .kdbx creado por KeePass, KeePassXC o cualquier otra aplicación compatible con KeePass sin conversión.
Seguridad del lado del cliente
Toda la desencriptación de la bóveda ocurre en tu navegador — tu contraseña maestra y el contenido de tu bóveda nunca salen de tu dispositivo ni tocan el servidor.
Múltiples backends de almacenamiento
Cargar bóvedas desde archivos locales, Dropbox, Google Drive, OneDrive o cualquier almacenamiento remoto compatible con WebDAV.
Soporte de plugins
Extiende KeeWeb con plugins de la comunidad para temas, campos personalizados, generación de OTP e integraciones adicionales.
Acceso multiplataforma
Accede a tus contraseñas desde cualquier dispositivo con un navegador moderno — no se requiere instalación nativa en computadoras de escritorio o dispositivos móviles.
¿Por qué ejecutar KeeWeb en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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