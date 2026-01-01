Implementa InfluxDB 2 con una instalación de un solo clic.
Plataforma unificada de series de tiempo que combina base de datos, visualización, alertas y procesamiento de datos en una sola aplicación.
Elige un plan VPS para InfluxDB 2
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con InfluxDB 2
InfluxDB 2 es una plataforma de series temporales diseñada específicamente que maneja la ingesta, el almacenamiento, las consultas, la visualización y las alertas en una sola aplicación. Construida sobre el motor de almacenamiento TSM con el lenguaje de consulta Flux, ofrece una ingesta de datos de alto rendimiento y una compresión eficiente junto con una interfaz de usuario web moderna, eliminando la necesidad de integrar herramientas separadas como Grafana o Kapacitor para flujos de trabajo básicos de observabilidad.
Alojar InfluxDB 2 en tu propio VPS elimina los precios por punto de datos y los costos de egreso de datos comunes en las ofertas de nube gestionada. Obtienes costos predecibles para flotas de dispositivos IoT, monitoreo de infraestructura y pipelines de datos financieros, independientemente del volumen de ingesta, con almacenamiento persistente para años de telemetría histórica.
Funciones clave de InfluxDB 2
Lenguaje de Consulta Flux
Flux es un lenguaje de scripting funcional diseñado específicamente para datos de series de tiempo, que permite transformaciones, agregaciones y uniones de múltiples fuentes en una sola consulta.
Interfaz de usuario web integrada
La interfaz integrada incluye un constructor de consultas visual, un editor de paneles y un explorador de datos, por lo que no se requiere ninguna herramienta de visualización externa para empezar.
Alertas integradas
Configure umbrales y verificaciones de inactividad directamente en InfluxDB 2 con puntos finales de notificación para Slack, PagerDuty, webhooks HTTP y más.
Motor de Tareas
Programe scripts de Flux para submuestreo, transformaciones ETL y agregación de datos sin trabajos cron externos o servicios de pipeline separados.
Control de acceso basado en tokens
Los tokens de lectura/escritura granulares con alcance a buckets específicos permiten un control de acceso detallado para múltiples equipos y aplicaciones que comparten una instancia.
¿Por qué ejecutar InfluxDB 2 en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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