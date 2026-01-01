Infisical es una plataforma de gestión de secretos de código abierto que reemplaza los archivos .env dispersos y las credenciales codificadas con una única fuente de verdad auditable. Ofrece una interfaz de usuario web limpia, CLI e integraciones SDK para almacenar, sincronizar y rotar secretos en entornos de desarrollo, staging y producción sin comprometer nunca valores sensibles al control de código fuente.

Alojar Infisical por tu cuenta significa que tus claves API, contraseñas de bases de datos y tokens de servicio nunca abandonan tu propia infraestructura. Obtienes registros de auditoría completos, control de acceso basado en roles y versionado de secretos en el hardware que controlas, sin tarifas por usuario y sin riesgo de que una brecha de seguridad de terceros exponga tus credenciales.