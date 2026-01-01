Implementa Infisical con una instalación de un solo clic.
Gestor de secretos de código abierto para sincronizar variables de entorno y claves API de forma segura en todos los proyectos y entornos.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Infisical
Infisical es una plataforma de gestión de secretos de código abierto que reemplaza los archivos .env dispersos y las credenciales codificadas con una única fuente de verdad auditable. Ofrece una interfaz de usuario web limpia, CLI e integraciones SDK para almacenar, sincronizar y rotar secretos en entornos de desarrollo, staging y producción sin comprometer nunca valores sensibles al control de código fuente.
Alojar Infisical por tu cuenta significa que tus claves API, contraseñas de bases de datos y tokens de servicio nunca abandonan tu propia infraestructura. Obtienes registros de auditoría completos, control de acceso basado en roles y versionado de secretos en el hardware que controlas, sin tarifas por usuario y sin riesgo de que una brecha de seguridad de terceros exponga tus credenciales.
Funciones clave de Infisical
Almacenamiento Centralizado de Secretos
Almacene todas las variables de entorno de cada proyecto y entorno en un solo lugar, con la separación de proyectos y entornos integrada.
Registro de auditoría completo
Cada lectura, escritura y eliminación de secretos se registra con marcas de tiempo y atribución de usuario para cumplimiento y respuesta a incidentes.
Integración de CLI y SDK
Inyecte secretos en cualquier proceso en tiempo de ejecución a través de la CLI o SDKs nativos para Node.js, Python, Go, Ruby y más sin modificar el código de la aplicación.
Control de versiones secreto
Cada cambio a un secreto se versiona, permitiendo revertir a cualquier valor anterior cuando una implementación defectuosa necesita ser revertida rápidamente.
Soporte de CI/CD Pipeline
Las integraciones nativas con GitHub Actions, GitLab CI, Docker y Kubernetes eliminan la necesidad de almacenar secretos como variables de pipeline de texto sin formato.
¿Por qué ejecutar Infisical en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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