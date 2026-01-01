Implementa ImmuDB con instalación de un solo clic.
Base de datos inmutable y a prueba de manipulaciones con verificación criptográfica para una integridad de datos auditable.
Elige un plan VPS para ImmuDB
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con ImmuDB
ImmuDB es una base de datos inmutable de código abierto escrita en Go que conserva el historial completo de todos los cambios de datos. Cada escritura se verifica criptográficamente, lo que hace imposible alterar o eliminar registros sin ser detectado, brindándole una pista de auditoría a prueba de manipulaciones por diseño.
Implementable como un servidor independiente, ImmuDB es compatible con modelos de datos de clave-valor, SQL y documentos, y viene con una consola web integrada para explorar datos y administrar usuarios. El autoalojamiento le da control total sobre los registros de auditoría sensibles, los registros de cumplimiento y el historial de transacciones en su propia infraestructura sin dependencias externas.
Funciones clave de ImmuDB
Almacenamiento a prueba de manipulaciones
Cada registro está vinculado a través de hashes criptográficos, por lo que cualquier modificación o eliminación es inmediatamente detectable por clientes o auditores.
Soporte multimodelo
Consulte datos usando interfaces de clave-valor, SQL o documentos — todos compartiendo el mismo motor de almacenamiento inmutable sin migraciones de esquema entre modelos.
Consola web integrada
Una interfaz de usuario web integrada en el puerto 8080 le permite explorar bases de datos, ejecutar consultas SQL y administrar usuarios sin instalar herramientas adicionales.
Verificación criptográfica
Los clientes pueden verificar de forma independiente la integridad de cualquier valor que leen utilizando pruebas de árbol de Merkle, eliminando la necesidad de confiar ciegamente en el servidor.
Historial de auditoría completo
Todas las versiones de cada clave se retienen permanentemente, lo que proporciona a los equipos de cumplimiento y a los auditores una cadena de custodia completa y verificable para cada punto de datos.
¿Por qué ejecutar ImmuDB en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.