Hemmelig es una aplicaciÃ³n autoalojada para compartir informaciÃ³n confidencial a travÃ©s de enlaces cifrados y autodestructibles. Las contraseÃ±as, las claves de API y las notas privadas se cifran del lado del cliente antes de que salgan del navegador, por lo que el servidor solo almacena texto cifrado que no puede descifrar. Cada secreto puede protegerse con una frase de contraseÃ±a, restringirse por IP, configurarse para caducar despuÃ©s de un tiempo elegido o limitarse a un nÃºmero mÃ¡ximo de visualizaciones.

Ejecutar Hemmelig en tu propio VPS mantiene todas las credenciales compartidas fuera de la infraestructura de terceros. TÃº controlas las reglas de retenciÃ³n, los registros de acceso y el lÃ­mite de cifrado, lo que lo hace adecuado para equipos que transfieren credenciales, datos de clientes o cualquier carga Ãºtil demasiado sensible para dejarla en el correo electrÃ³nico o el historial de chat.