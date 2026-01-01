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Todo lo que puedes crear con Headscale

Headscale es una alternativa autoalojada al servidor de control propietario de Tailscale, dándote la propiedad completa de tu red mallada privada de WireGuard. Mientras que el servicio alojado de Tailscale gestiona el intercambio de claves, la asignación de IP y las decisiones de enrutamiento, Headscale hace lo mismo en la infraestructura que tú controlas — sin cuotas mensuales, sin límites de dispositivos vinculados a una suscripción y sin dependencia de un servicio en la nube de terceros.

Esta plantilla agrupa Headscale con Headscale UI, un panel de control basado en navegador para gestionar usuarios, nodos y claves de preautenticación. Ambos se sirven bajo el mismo dominio HTTPS, con la interfaz web disponible en la ruta /web. Cualquier cliente compatible con Tailscale puede unirse a tu red mallada inmediatamente después de apuntar su servidor de inicio de sesión a tu URL de despliegue.

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Funciones clave de Headscale

Clientes compatibles con Tailscale

Cualquier dispositivo que ejecute el cliente oficial de Tailscale puede conectarse a tu servidor Headscale sin modificaciones del lado del cliente.

Interfaz de usuario de gestión web

Headscale UI proporciona un panel de control basado en navegador para gestionar usuarios, nodos y claves de preautenticación sin usar la línea de comandos.

Red de malla completa

Los nodos conectados se comunican directamente entre sí a través de los límites de NAT utilizando el cifrado WireGuard.

Soporte para MagicDNS

Headscale asigna nombres de host a todos los nodos registrados, lo que permite el acceso basado en DNS sin configuración de IP estática.

Almacenamiento respaldado por SQLite

Todo el estado de la red se almacena en una base de datos SQLite ligera sin necesidad de un servicio de base de datos externo.

Gestión de API y CLI

Administra usuarios, nodos y rutas a través de la CLI de Headscale o la API HTTP para scripting y automatización.

¿Por qué ejecutar Headscale en Hostinger?

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