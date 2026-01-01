Despliega Hanko con una instalación de un solo clic.
Backend de autenticación de código abierto con prioridad de clave de acceso, que incluye inicio de sesión sin contraseña, MFA, OIDC e inicio de sesión social.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Hanko
Hanko es un backend de autenticación de código abierto construido alrededor de las passkeys y el estándar WebAuthn, diseñado como una alternativa autoalojable a Auth0, Clerk y otros SaaS de identidad. Viene con un flujo de usuario completo — registro de passkeys, SSO social y empresarial, contraseñas como respaldo opcional, MFA y recuperación basada en correo electrónico — expuesto a través de una API REST limpia y componentes web integrables.
Alojar Hanko en tu propio VPS mantiene las credenciales de usuario, las sesiones y los registros de auditoría dentro de tu infraestructura, sin tarifas por MAU y sin dependencia de proveedor. La base de datos PostgreSQL incluida persiste las cuentas de usuario y las credenciales WebAuthn, mientras que las sesiones basadas en JWT de Hanko se integran en cualquier pila de frontend o backend.
Funciones clave de Hanko
Autenticación con clave de acceso primero
Construido en torno a WebAuthn y passkeys para que los usuarios inicien sesión con Face ID, Touch ID o llaves de hardware en lugar de escribir contraseñas.
SSO social y empresarial
Proveedores OAuth integrados para Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord, además de SAML para proveedores de identidad empresariales.
Autenticación de múltiples factores
El soporte para la aplicación de autenticación TOTP y las políticas de dispositivos de confianza añaden MFA a cualquier flujo de inicio de sesión sin servicios externos.
SDK de componentes web
Implementa una interfaz de usuario de inicio de sesión completa en minutos incrustando los componentes web oficiales de Hanko en cualquier framework — React, Vue, Svelte o HTML simple.
Tokens de sesión JWT
Las sesiones JWT que cumplen con los estándares, con rotación y revocación, facilitan la integración con las API y los microservicios existentes.
Registros de auditoría y webhooks
El registro de auditoría integrado y los eventos de webhook para cada acción de autenticación te brindan visibilidad completa y una fácil integración con los sistemas posteriores.
¿Por qué ejecutar Hanko en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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