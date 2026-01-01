Despliega GreptimeDB con una instalación de un solo clic.
Base de datos unificada de observabilidad de código abierto para métricas, registros y trazas con SQL y PromQL en un solo motor.
Elige un plan VPS para GreptimeDB
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con GreptimeDB
GreptimeDB is a Rust-built open-source observability database that stores metrics, logs, and traces as wide events in a single columnar engine. One database replaces the typical Prometheus, Loki, and Elasticsearch trio, letting you JOIN across signals in SQL and serve dashboards, alerting, and AI agents from one backend instead of three.
Self-hosting GreptimeDB on your own VPS keeps high-cardinality telemetry under your control with no per-datapoint SaaS billing, and the same instance speaks Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL, and InfluxDB line protocol — so existing collectors and dashboards plug in without rewrites.
Funciones clave de GreptimeDB
Modelo de datos unificado
Almacene métricas, registros y trazas como eventos amplios con marca de tiempo en un motor columnar único y una entre señales con SQL simple.
SQL y PromQL
Consulta los mismos datos con SQL para análisis y PromQL para las reglas de alerta de Grafana — sin necesidad de una capa de consulta o nivel de traducción separado.
OpenTelemetry Nativo
Ingiere OTLP para métricas, registros y trazas directamente, sin sidecars de exportación o SDKs específicos del proveedor entre tus servicios y la base de datos.
Amplia compatibilidad con protocolos
Aceptar escritura remota de Prometheus, protocolo de línea de InfluxDB, envío de Loki y clientes de MySQL o PostgreSQL en la misma instancia para migraciones directas.
Panel de control web integrado
Explorar tablas, ejecutar consultas SQL y PromQL, e inspeccionar el estado del clúster desde una interfaz de usuario web integrada sin instalar un frontend separado.
Almacenamiento de objetos listo
Configure S3, GCS o Azure Blob como almacenamiento principal con una caché de disco local para reducir el costo de retención a largo plazo en telemetría de alto volumen.
¿Por qué ejecutar GreptimeDB en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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