Implementa FusionDirectory con instalaciÃ³n de un solo clic.
GestiÃ³n de identidad basada en web para LDAP, Samba, Kerberos, correo, DNS, DHCP y administraciÃ³n de claves SSH.
Elige un plan VPS para FusionDirectory
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con FusionDirectory
FusionDirectory es una aplicaciÃ³n de cÃ³digo abierto para la gestiÃ³n de identidades y accesos que convierte un directorio LDAP estÃ¡ndar en una plataforma manejable para usuarios, grupos, cuentas de correo, recursos compartidos de Samba, principales de Kerberos y docenas de otros servicios del sistema. En lugar de escribir archivos ldif o usar ldapsearch desde la lÃnea de comandos, los administradores trabajan en una interfaz de usuario web que comprende los esquemas de los servicios a los que se conectan.
Alojar FusionDirectory en un VPS mantiene el directorio â€”el sistema de registro para cada cuenta en tu redâ€” completamente bajo tu control. Esta implementaciÃ³n incluye un backend OpenLDAP precargado con los esquemas de FusionDirectory necesarios, de modo que la interfaz de usuario web y el directorio que gestiona se inician juntos como una Ãºnica pila de aplicaciones.
Funciones clave de FusionDirectory
AdministraciÃ³n LDAP basada en la web
Administre usuarios, grupos, unidades organizativas y ACL en un navegador sin escribir archivos ldif o ejecutar ldapadd desde una terminal.
Samba y Kerberos
Aprovisione cuentas de recursos compartidos de archivos Samba y principales de Kerberos directamente desde los registros de usuario, manteniendo la red de Windows y el SSO sincronizados con el directorio.
Arquitectura de plugins
Extienda el directorio con mÃ³dulos opcionales para correo, DNS, DHCP, claves SSH, reglas sudo, certificados y polÃticas de contraseÃ±a â€” habilite solo los que necesite.
OpenLDAP empaquetado
Se envÃa con un backend OpenLDAP precargado con esquemas de FusionDirectory, para que el directorio estÃ© listo para administrarse inmediatamente despuÃ©s de la implementaciÃ³n.
Registro de auditorÃa
El plugin de auditorÃa integrado registra cada cambio de directorio con quiÃ©n, quÃ© y cuÃ¡ndo, apoyando las revisiones de cumplimiento y las investigaciones forenses.
GestiÃ³n de polÃticas de contraseÃ±a
Configure la complejidad, caducidad y reglas de bloqueo de contraseÃ±as a travÃ©s de la interfaz de usuario y aplÃquelas a todas las poblaciones de usuarios desde una sola pantalla.
Â¿Por quÃ© ejecutar FusionDirectory en Hostinger?
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