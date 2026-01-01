Faraday es una plataforma de gestión de vulnerabilidades de nivel empresarial que ofrece a los equipos de seguridad un espacio de trabajo unificado para descubrir, rastrear y corregir vulnerabilidades en toda su infraestructura. Se integra con más de 80 herramientas de seguridad, importando y normalizando automáticamente los datos de escaneo de varios escáneres y frameworks de prueba para que los equipos puedan centrarse en el análisis en lugar de la manipulación manual de datos.

Alojar Faraday en tu propio VPS garantiza que los hallazgos de seguridad sensibles y los registros de auditoría permanezcan bajo tu control total — cumpliendo con estrictos requisitos de cumplimiento para el manejo de datos de vulnerabilidades mientras ofrece capacidades empresariales sin los costos recurrentes de las plataformas basadas en la nube.