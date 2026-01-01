Elasticsearch es un motor de búsqueda y análisis distribuido y RESTful en el corazón del Elastic Stack. Construido sobre Apache Lucene, proporciona búsqueda de texto completo, agregaciones complejas e indexación casi en tiempo real a través de conjuntos de datos masivos. Su arquitectura distribuida soporta el sharding y la replicación automáticos, permitiendo la escalabilidad horizontal desde un solo nodo hasta un gran clúster.

Alojar Elasticsearch por tu cuenta en tu VPS te proporciona recursos dedicados para un rendimiento de consulta consistente, control total sobre la configuración de índices y las políticas de retención, y la capacidad de integrarlo con tu propio stack de logging, monitoreo y aplicaciones sin precios por documento ni restricciones de proveedor.