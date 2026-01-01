Convex es una plataforma de base de datos reactiva que reinventa la arquitectura de backend para aplicaciones modernas. Combina una base de datos de documentos con suscripciones de consulta en tiempo real, transacciones ACID y funciones serverless que se ejecutan directamente junto a tus datos, todo en una única plataforma integrada. Cuando los datos cambian, cada cliente suscrito se actualiza automáticamente sin necesidad de sondeo o gestión manual de WebSocket.

Alojar Convex en tu VPS te proporciona computación dedicada para un rendimiento consistente de la base de datos y una soberanía total de los datos, lo cual es fundamental para aplicaciones que manejan datos de usuario sujetos a regulaciones de privacidad. Este despliegue incluye el backend de Convex para el almacenamiento de datos y la ejecución de funciones, y el panel para gestionar tu base de datos, monitorear consultas y desplegar funciones serverless. Después del primer lanzamiento, genera una clave de administrador ejecutando: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh