Implementa Convex con una instalación de un solo clic.
Plataforma de base de datos reactiva de código abierto con consultas en tiempo real, transacciones ACID y funciones serverless para aplicaciones modernas.
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Todo lo que puedes crear con Convex
Convex es una plataforma de base de datos reactiva que reinventa la arquitectura de backend para aplicaciones modernas. Combina una base de datos de documentos con suscripciones de consulta en tiempo real, transacciones ACID y funciones serverless que se ejecutan directamente junto a tus datos, todo en una única plataforma integrada. Cuando los datos cambian, cada cliente suscrito se actualiza automáticamente sin necesidad de sondeo o gestión manual de WebSocket.
Alojar Convex en tu VPS te proporciona computación dedicada para un rendimiento consistente de la base de datos y una soberanía total de los datos, lo cual es fundamental para aplicaciones que manejan datos de usuario sujetos a regulaciones de privacidad. Este despliegue incluye el backend de Convex para el almacenamiento de datos y la ejecución de funciones, y el panel para gestionar tu base de datos, monitorear consultas y desplegar funciones serverless. Después del primer lanzamiento, genera una clave de administrador ejecutando: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
Funciones clave de Convex
Consultas reactivas en tiempo real
Las consultas envían automáticamente actualizaciones a los clientes conectados en cuanto los datos cambian, sin sondeo ni código manual de WebSocket.
Transacciones ACID
Cada escritura es completamente transaccional, garantizando la consistencia de los datos en actualizaciones concurrentes en aplicaciones multiusuario.
Funciones sin servidor
Escribe la lógica del backend como funciones de TypeScript que se ejecutan directamente dentro del motor de la base de datos, ubicadas junto con tus datos.
Almacenamiento de archivos integrado
Almacena y sirve archivos de forma nativa sin configurar un servicio de almacenamiento de objetos separado o una integración de CDN.
Depuración de viaje en el tiempo
Inspeccione los estados de datos históricos y reproduzca consultas anteriores para diagnosticar errores sin reproducirlos en producción.
¿Por qué ejecutar Convex en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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