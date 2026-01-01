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Todo lo que puedes crear con ClickHouse

ClickHouse es un sistema de gestión de bases de datos columnares de código abierto diseñado específicamente para el procesamiento analítico en línea — ejecutando consultas de agregación sobre miles de millones de filas en milisegundos sin cubos precalculados o vistas materializadas. Desarrollado originalmente en Yandex y ahora mantenido por ClickHouse Inc., impulsa plataformas de análisis, backends de observabilidad y pipelines de eventos de productos en empresas desde startups hasta Cloudflare, Uber y eBay.

Alojar ClickHouse en tu VPS proporciona a los backends de aplicaciones, los paneles de análisis y las herramientas de observabilidad una capa de consulta de alto rendimiento para datos de registro, métricas, eventos de usuario y cargas de trabajo de series temporales. La interfaz de usuario Play integrada proporciona una interfaz de consulta basada en navegador para que los analistas puedan escribir SQL sin instalar un cliente de escritorio.

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Funciones clave de ClickHouse

Almacenamiento columnar

La compresión por columna y el diseño de disco ofrecen relaciones de compresión de 10 a 100 veces y consultas de agregación dramáticamente más rápidas que las bases de datos orientadas a filas.

Familia de motores MergeTree

Los motores de tabla especializados para series de tiempo, datos replicados, agregados de suma y cargas de trabajo de grafos optimizan el almacenamiento y las consultas por caso de uso.

Interfaz de usuario de Play integrada

Ejecuta consultas SQL ad-hoc directamente desde el navegador en /play con resaltado de sintaxis, historial de consultas y visualización de resultados.

Vistas materializadas

Las tablas preagregadas con mantenimiento incremental le permiten atender consultas de tablero contra miles de millones de filas con una latencia inferior a un segundo.

Distribuido y replicado

Soporte nativo para sharding entre nodos y replicación de tablas para alta disponibilidad sin servicios de coordinación externos.

¿Por qué ejecutar ClickHouse en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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