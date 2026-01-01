ClickHouse es un sistema de gestión de bases de datos columnares de código abierto diseñado específicamente para el procesamiento analítico en línea — ejecutando consultas de agregación sobre miles de millones de filas en milisegundos sin cubos precalculados o vistas materializadas. Desarrollado originalmente en Yandex y ahora mantenido por ClickHouse Inc., impulsa plataformas de análisis, backends de observabilidad y pipelines de eventos de productos en empresas desde startups hasta Cloudflare, Uber y eBay.

Alojar ClickHouse en tu VPS proporciona a los backends de aplicaciones, los paneles de análisis y las herramientas de observabilidad una capa de consulta de alto rendimiento para datos de registro, métricas, eventos de usuario y cargas de trabajo de series temporales. La interfaz de usuario Play integrada proporciona una interfaz de consulta basada en navegador para que los analistas puedan escribir SQL sin instalar un cliente de escritorio.