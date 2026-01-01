Cerbos es un punto de decisión de políticas autoalojado que desacopla la lógica de autorización del código de tu aplicación. En lugar de dispersar las comprobaciones de permisos entre servicios, defines las políticas de recursos y principales como archivos YAML con control de versiones, y Cerbos responde a las preguntas de autorización a través de una API REST y gRPC en tiempos de respuesta de sub-milisegundos.

Alojar Cerbos en tu propio VPS mantiene cada decisión de autorización y registro de auditoría completamente dentro de tu infraestructura — ningún servicio de terceros ve qué usuarios están accediendo a qué recursos. Las políticas conviven con tu código, se integran con cualquier lenguaje a través de clientes SDK generados, y pueden recargarse en tiempo de ejecución sin reiniciar tus servicios.