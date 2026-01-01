Cassandra Reaper es la herramienta de código abierto de facto para orquestar reparaciones de Apache Cassandra en clústeres de un solo centro de datos y de múltiples sitios. Originalmente creado en Spotify y mantenido por The Last Pickle, Reaper segmenta las reparaciones grandes en unidades manejables, las ejecuta de manera oportunista en los nodos y se reanuda de forma segura después de fallas, reemplazando los frágiles scripts de nodetool impulsados por cron con un flujo de trabajo con estado y observable.

Alojar Reaper en su propio VPS brinda a los operadores un plano de control dedicado con una interfaz de usuario web, una API REST y un punto final de métricas. Esta implementación incluye un nodo de Apache Cassandra para que pueda conectar, programar y ejecutar reparaciones de inmediato, y luego registrar clústeres de producción adicionales a través de JMX según sea necesario.