Instala Casdoor con un solo clic.
Plataforma de gestión de identidades y accesos de código abierto con OAuth 2.0, OIDC y SAML para inicio de sesión único centralizado.
Elige un plan VPS para Casdoor
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Casdoor
Casdoor es una plataforma de gestión de identidad y acceso (IAM) de código abierto que actúa como un servidor de autenticación centralizado para tus aplicaciones. Diseñado con soporte listo para usar para OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML y LDAP, permite que cualquier aplicación delegue el inicio de sesión de usuarios a un único servicio de confianza, eliminando los sistemas de inicio de sesión por aplicación y brindando a los usuarios un único conjunto de credenciales en toda tu infraestructura.
Alojar Casdoor por tu cuenta mantiene las credenciales y los datos de sesión de tus usuarios completamente bajo tu control, sin precios por usuario y sin dependencia de proveedor. La autenticación multifactor integrada, las integraciones de inicio de sesión social y los permisos detallados a través de Casbin lo convierten en una plataforma de identidad completa para equipos de cualquier tamaño.
Funciones clave de Casdoor
Protocolos universales de SSO
El soporte para OAuth 2.0, OpenID Connect y SAML permite que Casdoor actúe como proveedor de identidad para prácticamente cualquier aplicación de forma predeterminada.
Autenticación de múltiples factores
Aplicar TOTP, llaves de hardware WebAuthn, códigos SMS o Face ID en todas las aplicaciones conectadas con políticas de MFA por aplicación.
Proveedores de inicio de sesión social
Conectores integrados para GitHub, Google, Microsoft y docenas de otros proveedores permiten a los usuarios iniciar sesión con cuentas existentes.
Control de acceso granular
Las políticas ACL, RBAC y ABAC impulsadas por Casbin controlan exactamente qué usuarios y roles pueden acceder a qué recursos en toda su infraestructura.
Soporte multiorganizacional
Administre múltiples organizaciones aisladas con grupos de usuarios, aplicaciones y políticas separados desde una única instancia de Casdoor.
¿Por qué ejecutar Casdoor en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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