Hasta un 69% de descuento en Canarytokens

Implementa Canarytokens con una instalación de un solo clic.

Sistema de token honeypot de código abierto que te alerta silenciosamente cuando alguien accede a tus datos, archivos o credenciales.

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VPS administrado con IA
MXN 104.99 /mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Canarytokens con una instalación de un solo clic.

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KVM 4
MXN 689.99
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Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
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16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
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KVM 8
MXN 1,260.99
MXN 420.99 /mes
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Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
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-66%
KVM 1
MXN 308.99
MXN 104.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN 381.99
MXN 154.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN 689.99
MXN 210.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN 1,260.99
MXN 420.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Canarytokens

Canarytokens es un sistema honeypot de código abierto que te permite crear trampas invisibles en toda tu infraestructura. Genera tokens de seguimiento en forma de URL, nombres DNS, documentos, direcciones de correo electrónico, configuraciones de WireGuard y más; luego insértalos en archivos sensibles, sistemas o configuraciones de red. En el momento en que un atacante o usuario no autorizado interactúa con un token, recibirás una alerta instantánea con detalles sobre el acceso.

A diferencia de la detección de intrusiones tradicional, Canarytokens no requiere agentes, monitoreo de registros ni una configuración compleja. El autoalojamiento te da control total sobre tus datos de alerta y te permite generar tokens ilimitados sin límites de suscripción.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Canarytokens

Alertas de filtración al instante

Reciba notificaciones inmediatas en el momento en que se activa un token, lo que le da una advertencia temprana de acceso no autorizado o exfiltración de datos.

Decenas de tipos de tokens

Cree honeypots como URL, entradas DNS, documentos de Word, PDF, claves de AWS, direcciones de correo electrónico, configuraciones de WireGuard y más para cubrir cada superficie de ataque.

Detección sin agente

Los tokens funcionan sin instalar ningún software en los sistemas monitoreados — solo coloque el token y espere la alerta.

Control autoalojado

Ejecuta tu propio servidor de Canarytokens para mantener todos los datos de incidentes privados, generar tokens ilimitados y personalizar las alertas según tus necesidades.

Amplio historial de incidentes

Cada token activado captura direcciones IP, agentes de usuario, marcas de tiempo y datos de geolocalización para investigación forense.

¿Por qué ejecutar Canarytokens en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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