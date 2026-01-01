Implementa Baserow en una instalación con un solo clic.
Base de datos de código abierto sin código y alternativa a Airtable para crear hojas de cálculo colaborativas, flujos de trabajo y herramientas internas.
Elige un plan VPS para Baserow
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Baserow
Baserow es una plataforma de código abierto sin código que permite a los equipos crear bases de datos colaborativas, herramientas internas y flujos de trabajo automatizados a través de una interfaz de hoja de cálculo familiar — sin SQL, sin configuración de infraestructura y sin precios por registro. Tablas, tipos de campo enriquecidos, vistas, formularios y una API REST la convierten en una alternativa práctica a Airtable para equipos de producto, operaciones, marketing e ingeniería.
Alojar Baserow en tu propio VPS mantiene los registros de clientes, los rastreadores de proyectos, los datos de CRM y las respuestas de formularios dentro de tu infraestructura en lugar de la base de datos de un proveedor SaaS. Tú controlas los límites de almacenamiento, la retención, las integraciones y el acceso — y evitas las tarifas por asiento que aumentan con el tamaño del equipo a medida que crece tu uso.
Funciones clave de Baserow
Interfaz de usuario de hoja de cálculo
Edita datos a través de una interfaz de cuadrícula familiar con clasificación, filtrado, agrupación y edición de celdas en línea que se siente como Excel o Google Sheets.
Tipos de campos enriquecidos
Combina texto, números, fechas, selección única y múltiple, fórmulas, archivos adjuntos, enlaces entre tablas y campos de búsqueda en un solo esquema.
Múltiples vistas
Visualiza la misma tabla como una cuadrícula, un tablero Kanban, un calendario, una galería o un formulario para apoyar diferentes flujos de trabajo de equipo sin duplicar datos.
Formularios y uso compartido
Publica formularios públicos que escriben directamente en tus tablas y comparte vistas de solo lectura o editables con colaboradores fuera de tu espacio de trabajo.
API REST y webhooks
Cada tabla expone una API REST tipada y disparadores de webhook, lo que te permite integrar Baserow con aplicaciones personalizadas, automatizaciones y herramientas de BI.
¿Por qué ejecutar Baserow en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.