Authorizer es un servidor de autenticación y autorización autoalojado que reemplaza servicios en la nube como Auth0, Firebase Auth o Clerk. Ofrece inicio de sesión con correo electrónico/contraseña, OAuth social con más de 10 proveedores, enlaces mágicos, autenticación multifactor y control de acceso basado en roles de forma predeterminada, todo ejecutándose dentro de su propia infraestructura, con los datos de usuario almacenados en su propia base de datos.

En lugar de pagar tarifas por usuario o confiar en un tercero con las credenciales de sus usuarios, autoalojar Authorizer mantiene la propiedad total de su capa de identidad. Expone una API GraphQL y una página de inicio de sesión integrada a la que sus aplicaciones pueden redirigir, respaldada por SQLite, PostgreSQL, MySQL o uno de los más de 13 backends de base de datos compatibles.