Implementa Authorizer con un solo clic.
Servidor de autenticación de código abierto autoalojado que proporciona a tus aplicaciones una capa de identidad completa sin SaaS de terceros.
Elige un plan VPS para Authorizer
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.
Puedes pagar hasta en 12 cuotas
Todo lo que puedes crear con Authorizer
Authorizer es un servidor de autenticación y autorización autoalojado que reemplaza servicios en la nube como Auth0, Firebase Auth o Clerk. Ofrece inicio de sesión con correo electrónico/contraseña, OAuth social con más de 10 proveedores, enlaces mágicos, autenticación multifactor y control de acceso basado en roles de forma predeterminada, todo ejecutándose dentro de su propia infraestructura, con los datos de usuario almacenados en su propia base de datos.
En lugar de pagar tarifas por usuario o confiar en un tercero con las credenciales de sus usuarios, autoalojar Authorizer mantiene la propiedad total de su capa de identidad. Expone una API GraphQL y una página de inicio de sesión integrada a la que sus aplicaciones pueden redirigir, respaldada por SQLite, PostgreSQL, MySQL o uno de los más de 13 backends de base de datos compatibles.
Funciones clave de Authorizer
Inicio de sesión social y sin contraseña
Soporte para Google, GitHub y más de 10 proveedores de OAuth, junto con el enlace mágico y la MFA basada en TOTP, para que los usuarios puedan iniciar sesión de la forma que prefieran.
Control de acceso basado en roles
Define roles personalizados y roles protegidos para restringir lo que los usuarios autenticados pueden hacer dentro de tu aplicación.
GraphQL API
La interfaz GraphQL completa para la gestión de usuarios, la emisión de tokens y la configuración facilita la integración en cualquier pila tecnológica.
UI de inicio de sesión integrada
Se envía con una página de inicio de sesión lista para usar en /app y un panel de administración en /dashboard — no se requiere una interfaz de usuario de autenticación personalizada para empezar.
Más de 13 backends de bases de datos
Ejecútelo con SQLite para mayor simplicidad o conéctese a PostgreSQL, MySQL, MongoDB o a una de las más de 10 bases de datos compatibles a medida que sus necesidades crezcan.
¿Por qué ejecutar Authorizer en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Ubicación de servidor recomendada:
Comprobando...
Lanzamiento local. Crecimiento global.
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
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