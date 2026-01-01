ArangoDB es una base de datos multi-modelo nativa de código abierto que maneja gráficos, documentos y datos de clave-valor dentro de un solo motor. A diferencia de las bases de datos especializadas que te encierran en un solo modelo de datos, ArangoDB te permite mezclar modelos en una sola consulta usando AQL (ArangoDB Query Language), eliminando la sobrecarga de mantener sistemas separados para diferentes tipos de datos.

Alojar ArangoDB por tu cuenta te da control total sobre tus datos, esquema y optimización del rendimiento sin tarifas de licencia ni límites de uso. Su interfaz web integrada proporciona exploración visual de gráficos, ejecución de consultas, gestión de colecciones y monitoreo del servidor sin herramientas adicionales.