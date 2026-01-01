Apache Kvrocks es una base de datos distribuida NoSQL de clave-valor que utiliza el protocolo RESP de Redis, pero persiste los datos en disco a través de RocksDB en lugar de mantener el conjunto completo de datos en memoria. El resultado es un objetivo de reemplazo directo para cualquier cliente de Redis que maneja conjuntos de datos drásticamente más grandes en el mismo hardware, ideal para cargas de trabajo donde Redis en memoria resulta demasiado costoso.

Kvrocks soporta todos los principales tipos de datos de Redis, espacios de nombres con tokens por inquilino, replicación asíncrona de binlog, Redis Sentinel para conmutación por error y un modo de clúster gestionado centralmente. Alojar Kvrocks por cuenta propia en un VPS proporciona a las aplicaciones un almacén persistente compatible con Redis con control total sobre la optimización de RocksDB, la compresión y el diseño del almacenamiento, sin los precios de los servicios gestionados.