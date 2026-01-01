Implementa Apache Kvrocks con una instalación de un solo clic.
Base de datos clave-valor con protocolo Redis basada en disco que almacena muchos más datos por gigabyte de RAM que Redis en memoria.
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Apache Kvrocks es una base de datos distribuida NoSQL de clave-valor que utiliza el protocolo RESP de Redis, pero persiste los datos en disco a través de RocksDB en lugar de mantener el conjunto completo de datos en memoria. El resultado es un objetivo de reemplazo directo para cualquier cliente de Redis que maneja conjuntos de datos drásticamente más grandes en el mismo hardware, ideal para cargas de trabajo donde Redis en memoria resulta demasiado costoso.
Kvrocks soporta todos los principales tipos de datos de Redis, espacios de nombres con tokens por inquilino, replicación asíncrona de binlog, Redis Sentinel para conmutación por error y un modo de clúster gestionado centralmente. Alojar Kvrocks por cuenta propia en un VPS proporciona a las aplicaciones un almacén persistente compatible con Redis con control total sobre la optimización de RocksDB, la compresión y el diseño del almacenamiento, sin los precios de los servicios gestionados.
Funciones clave de Apache Kvrocks
Compatible con el Protocolo Redis
Funciona con cualquier biblioteca cliente de Redis al comunicarse mediante el protocolo estándar RESP en el puerto 6666 — cadenas, hashes, listas, conjuntos, conjuntos ordenados, streams y mapas de bits, todos se comportan como Redis.
Almacenamiento respaldado por disco
El motor RocksDB persiste el conjunto completo de datos en el disco, por lo que la capacidad se escala con el almacenamiento en lugar de la RAM, a menudo conteniendo decenas de veces más datos por VPS que Redis.
Espacios de nombres con Tokens
El soporte de espacio de nombres multiusuario asigna un token separado a cada base de datos lógica para que una sola instancia de Kvrocks pueda compartirse de forma segura entre aplicaciones.
Replicación Asíncrona
La replicación de binlog estilo MySQL envía escrituras a las réplicas para escalado de lectura, respaldo y recuperación ante desastres sin interrumpir el primario.
Clúster y Centinela
El modo de clúster nativo de Redis y la compatibilidad con Redis Sentinel permiten la fragmentación horizontal y la conmutación por error automática utilizando las herramientas existentes de Redis.
¿Por qué ejecutar Apache Kvrocks en Hostinger?
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