Hasta un 69% de descuento en Apache Doris

Implementa Apache Doris con una instalación de un solo clic.

Base de datos analítica MPP de alto rendimiento para informes en tiempo real, SQL ad-hoc y almacenamiento de datos unificado a escala de petabytes.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN 104.99 /mes
Elegir plan
Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Apache Doris con una instalación de un solo clic.

Elige un plan VPS para Apache Doris

-66%
KVM 1
MXN 308.99
MXN 104.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN 381.99
MXN 154.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN 689.99
MXN 210.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN 1,260.99
MXN 420.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN 308.99
MXN 104.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN 381.99
MXN 154.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN 689.99
MXN 210.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN 1,260.99
MXN 420.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Apache Doris

Apache Doris es una base de datos de análisis MPP moderna y en tiempo real utilizada por miles de organizaciones, incluyendo JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan y ByteDance, para impulsar paneles de control, análisis ad-hoc y análisis orientados al cliente sobre cientos de terabytes de datos. Su motor de ejecución vectorizado, almacenamiento columnar y optimizador basado en costos ofrecen SQL en menos de un segundo a través de miles de millones de filas, manteniéndose compatible a nivel de protocolo con MySQL para que las herramientas y controladores de BI existentes se conecten sin cambios.

Alojar Doris en tu propio VPS mantiene la latencia de las consultas, las políticas de retención y los pipelines de ingesta bajo control directo, sin facturación por consulta ni dependencia de un proveedor. El frontend incluido ofrece una consola web integrada para el estado del clúster, el perfilado de consultas y la exploración de SQL.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Apache Doris

SQL compatible con MySQL

Habla el protocolo de conexión de MySQL para que JDBC, ODBC, herramientas de BI y paneles de control existentes se conecten a Doris sin cambios en el código.

Motor MPP vectorizado

El almacenamiento columnar con ejecución vectorizada y un optimizador basado en costos devuelve SQL en menos de un segundo en miles de millones de filas.

Ingesta en tiempo real

Carga de flujo, Carga rutinaria desde Kafka, y los conectores de Flink/Spark envían datos nuevos a tablas consultables en segundos.

Consultas federadas de lakehouse

Multi-Catálogo lee directamente las fuentes Hive, Iceberg, Hudi, Paimon y JDBC para que puedas consultar datos del lago sin copiarlos.

Consola web integrada

El frontend incluye una interfaz de usuario de navegador para el estado del clúster, ejecutar SQL, inspeccionar perfiles de consulta y administrar usuarios y roles.

¿Por qué ejecutar Apache Doris en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

Empezar

Explora más aplicaciones para implementar

Apache Amoro

Apache Amoro

Gestión de Lakehouse para Iceberg y Paimon con un panel de control auto-optimizador

Desplegar
Apache CouchDB

Apache CouchDB

Base de datos de documentos NoSQL multi-primaria con una API HTTP/JSON y sincronización sin conexión

Desplegar
Apache Gravitino

Apache Gravitino

Lago de metadatos de código abierto que unifica los catálogos Iceberg, Hive y JDBC en una sola API

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.