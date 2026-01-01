Pārveidojiet savu WhatsApp par CRM ar mākslīgā intelekta palīdzību

Izturieties pret saviem kontaktiem kā pret uzņēmumu. Savienojiet savu WhatsApp. Pārvaldiet potenciālos klientus. Noslēdziet darījumus.
Kā izveidot WhatsApp CRM savam uzņēmumam

01

Aprakstiet savu ideju vai izvēlieties veidni

Aprakstiet, kā darbojas jūsu uzņēmums, un mākslīgais intelekts izveidos tam atbilstošu CRM sistēmu, vai arī sāciet uzreiz, izmantojot kādu no mūsu dizaineru veidotajām veidnēm. Kodēšana nav nepieciešama.
02

Savienojiet savu WhatsApp ar savu CRM

Veicot tikai dažus klikšķus, jūsu WhatsApp lietotne tiks savienota ar jūsu CRM, izmantojot Twilio integrāciju.
03

Pielāgojiet savu CRM

Padariet savu CRM unikālu savam uzņēmumam. Vienkārši tērzējiet ar mākslīgo intelektu, lai rediģētu dizainu, saturu un personalizētu lapas.

Izvēlies veidni un personalizē to

Izvēlies profesionāli izstrādātu veidni, pielāgo to ar MI vai vizuālo rediģēšanu un publicē savu vietni ātrāk.

Iepriekš sagatavotas veidnes

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

Viss nepieciešamais CRM izveidei — vienuviet

Izveidojiet un pārvaldiet savām vajadzībām pielāgotu CRM sistēmu

Aprakstiet, kā darbojas jūsu uzņēmums, un Horizons izveidos CRM, kas precīzi atbilst jūsu darbplūsmai — jūsu pārdošanas procesam, jūsu etiķetēm, jūsu turpmākās darbības ritmam. Nav nepieciešama IT komanda.

Pilnīgas datu īpašumtiesības

Atšķirībā no WhatsApp vai sociālo mediju veikaliem, Horizons darbināta vietne sniedz jums pilnīgu kontroli pār jūsu klientu datiem, aizsargājot jūs no platformas politikas izmaiņām vai kontu bloķēšanas.

Iebūvēts mākslīgais intelekts

Automatizējiet darbplūsmas, atbildes un uzturiet savu uzņēmumu kustībā pat miega laikā.

Sāciet ar gatavu veidni

Nav nepieciešams veidot CRM no nulles. Veidnes sniedz jums pārsvaru ar sarežģītiem iestatījumiem, lietotņu struktūru un iepriekš izveidotām darbplūsmām.

Profesionālā infrastruktūra

Profesionāla mitināšana, pielāgots domēns un biznesa e-pasts vienuviet — viss nepieciešamais, lai veidotu uzticību ar savu auditoriju.

Apskatiet mūsu soli pa solim sniegto pamācību

Sekojiet līdzi mūsu video pamācībai vai pamācībai ar soli pa solim sniegtiem norādījumiem par to, kā dažu minūšu laikā pāriet no idejas līdz dzīvam projektam:
Kā izveidot WhatsApp CRM ar mākslīgo intelektu

WhatsApp CRM FAQs

Šeit ir atbildes uz dažiem no visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par WhatsApp CRM izveidi.

What is a WhatsApp CRM?

WhatsApp CRM ir rīks, kas palīdz pārvaldīt klientu attiecības tieši, izmantojot WhatsApp. Tā vietā, lai pazaudētu sarunu sarakstu, varat kārtot kontaktpersonas, izsekot potenciālos klientus pārdošanas procesā un noslēgt darījumus – visu vienuviet. Atšķirībā no tradicionālajām CRM sistēmām, tā sasniedz jūsu klientus tur, kur viņi jau ir: lietotnē WhatsApp.

Ko es varu darīt ar savu WhatsApp CRM?

Ar WhatsApp CRM varat organizēt un pārvaldīt savus kontaktus, izsekot potenciālos klientus, izmantojot vizuālu pārdošanas plūsmu, automatizēt ziņojumus un pieņemt maksājumus — tas viss ir savienots ar jūsu WhatsApp. Varat to arī pielāgot savām īpašajām uzņēmuma vajadzībām, izmantojot mākslīgo intelektu, bez jebkādām kodēšanas prasmēm.

Vai man ir nepieciešamas kodēšanas prasmes, lai izveidotu WhatsApp CRM ar mākslīgo intelektu?

Nav nepieciešamas kodēšanas prasmes. Ar Hostinger Horizons vibe kodēšanas platformu jūs varat izveidot savu WhatsApp CRM, vienkārši tērzējot ar mākslīgo intelektu (AI), vai arī sākt ar iepriekš sagatavotu veidni un pielāgot to savā valodā — tas apstrādā kodu, dizainu un saturu jūsu vietā.

Kā izveidot WhatsApp CRM, izmantojot Hostinger Horizons?

Ar Hostinger Horizons WhatsApp CRM lietotnes izveide ir vienkārša. Lūk, kā to izdarīt dažos soļos:

  • Izmantojiet mūsu AI lietotņu veidotāju vai kādu no mūsu iepriekš sagatavotajām veidnēm, lai sāktu veidot lietotni bez maksas.
  • Pielāgojiet visu savām uzņēmuma vajadzībām, tērzējot ar AI — to sauc par vibrācijas kodēšanu: nekādu tehnisku prasmju, tikai jūsu idejas vienkāršā valodā.
  • Izvēlieties plānu, lai atbloķētu vairāk uzvedņu un publicētu savu CRM ar vienu klikšķi.
  • Savienojiet savu WhatsApp ar savu CRM, izmantojot Twilio integrāciju.

Varat arī sekot mūsu ceļvedim par to, kā izveidot CRM pārdošanai, vai pārlūkot mūsu video pamācības.

Cik ilgs laiks nepieciešams WhatsApp CRM iestatīšanai?

Tas atkarīgs no tā, cik lielā mērā vēlaties pielāgot. Jūs varat sākt darbu dažu minūšu laikā ar iepriekš sagatavotu veidni, bet, ja vēlaties pielāgot katru detaļu savam uzņēmumam, tas var aizņemt ilgāku laiku. Jebkurā gadījumā Hostinger Horizons padara procesu pēc iespējas ātrāku un intuitīvāku — vienkārši tērzējiet ar mākslīgo intelektu, un tas paveiks smago darbu.

Vai es varu pielāgot CRM savām īpašajām uzņēmuma vajadzībām?

Jā — ar Hostinger Horizons jūs varat visu pielāgot. Vienkārši aprakstiet savas vajadzības saviem vārdiem, un mākslīgais intelekts pielāgos jums dizainu, saturu un funkcionalitāti. Neatkarīgi no tā, vai jums ir nepieciešama īpaša pārdošanas plūsma, pielāgoti kontaktu lauki vai unikāls izkārtojums, jūs varat to turpināt pilnveidot sarunas laikā, līdz tas pilnībā atbilst jūsu uzņēmumam.

Vai Hostinger Horizons lietošana ir bez maksas?

Hostinger Horizons nav bezmaksas pakalpojums, taču jūs varat to izmēģināt, pirms apņematies izvēlēties plānu. Apskatiet mūsu detalizēto ceļvedi par to, kā sākt darbu un maksimāli izmantot to.

