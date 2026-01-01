Whatsapp automation hosting
Deploy WhatsApp apps and bots with Hostinger
Simple monthly pricing, no hidden fees
+2 mes(es) gratis
Beneficios de Business
+2 mes(es) gratis
El plan Business y además:
+2 mes(es) gratis
Beneficios de Business
+2 mes(es) gratis
El plan Business y además:
Built for WhatsApp automation workflows
Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto
1. Conecta tu proyecto
Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.
2. Implementa al instante
Publica tu app web Node.js en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.
3. Gestiona y escala
Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.