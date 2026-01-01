React hosting

Deploy React apps in production with Node.js hosting

Dominio gratis por 1 año
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desde  CO$ 13.900 /mes
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5 apps web Node.js administradas
Hasta 50 sitios web
5 créditos de vibe coding
2 núcleos de CPU
3 GB RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio web - gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Crea con Node.js, PHP/HTML, WordPress, el Creador de páginas web y Horizons
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
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Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
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Gestión del tráfico mediante bots de IA
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CO$ 101.900
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Obtén 48 meses por CO$ 1.435.200 (valorado en CO$ 4.891.200). Se renueva por CO$ 94.900/mes.
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El plan Business y además:

Soporte prioritario las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Built for the way React scales

Deploy your React app with a setup that keeps the path from code to production simple. Push your project to Hostinger’s Node.js hosting, and your frontend runs in an environment ready for modern JavaScript builds and dynamic app behavior. Your app stays online on managed infrastructure built for steady performance and reliable uptime. That gives you fewer deployment chores, more room to scale when usage grows, and more time to focus on the interface and features your users actually see.
react hosting

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

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Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

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Publica tu app web Node.js en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

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Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance global

Elige un de servidor o CDN cercano a tu público para optimizar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos y CDN alrededor del mundo, en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.

Implementación local, alcance global

React hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about React hosting services.

What is React hosting?

React hosting is a production environment for apps built with React, so they can be deployed, served, and accessed by users. It matters because your app needs a runtime, build handling, and a stable public endpoint, not just static files on a laptop.

How is React hosting different from regular VPS hosting?

With a VPS, you manage the server, Node.js version, process manager, updates, and security yourself. With Hostinger's Node.js hosting, those server tasks are handled for you, which reduces setup and maintenance for your React app.

Can I deploy a React app from a private GitHub repository?

Yes. Connect your GitHub account, grant access to the private repository, and deploy from the branch you want. You can keep the repo private while using the usual push-to-deploy workflow.

Are there traffic limits or overage fees for React hosting?

There are plan limits, and if your app grows past them you need to move to a bigger plan or an appropriate setup. We do not add surprise overage fees for normal traffic spikes, but sustained usage should match the resources of your plan.

How do I move my React app from local or another host to Hostinger?

Push the app to GitHub, connect the repository in Hostinger, and deploy the branch you want. If you're moving from another host, you can point the app to the same codebase and update any environment variables or build settings during setup.

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