Implementa Rundeck con instalaciÃ³n de un solo clic.
AutomatizaciÃ³n de runbooks de cÃ³digo abierto que convierte scripts y flujos de trabajo en operaciones de autoservicio para cualquier equipo.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con Rundeck
Rundeck es el motor de automatizaciÃ³n de runbooks de cÃ³digo abierto mantenido por PagerDuty. Transforma scripts operativos, comandos ad-hoc y procedimientos complejos de varios pasos en trabajos versionados que cualquier miembro del equipo puede ejecutar de forma segura desde una interfaz de usuario web, API o integraciÃ³n de chat, sin necesidad de entregar claves SSH o credenciales de producciÃ³n.
Alojar Rundeck en su propio VPS mantiene las definiciones de trabajos, el historial de ejecuciÃ³n y los inventarios de nodos bajo su control. Los ingenieros de operaciones, soporte y de guardia obtienen un Ãºnico lugar auditado para activar despliegues, reiniciar servicios, rotar claves y resolver incidentes, convirtiendo el conocimiento tribal en automatizaciÃ³n reutilizable y con alcance de permisos.
Funciones clave de Rundeck
Trabajos de autoservicio
Envuelva scripts y comandos de shell como trabajos parametrizados para que los no ingenieros puedan ejecutar de forma segura tareas operativas comunes desde una interfaz de usuario web.
Acceso basado en roles
Las polÃticas ACL granulares controlan quiÃ©n puede leer, ejecutar, editar o eliminar cada trabajo, proyecto y nodo â€” perfecto para delegar acceso seguro.
OrquestaciÃ³n de flujo de trabajo
Encadene pasos a travÃ©s de cientos de nodos remotos con lÃ³gica condicional, manejadores de errores y ejecuciÃ³n paralela desde un Ãºnico flujo de trabajo.
AuditorÃa e historial de ejecuciÃ³n
Cada ejecuciÃ³n de trabajo se registra con la salida completa, los parÃ¡metros y el usuario que la activÃ³, lo que le proporciona una completa pista de auditorÃa operativa.
API y webhooks
Active trabajos desde pipelines de CI/CD, alertas de monitoreo o chatops con una API REST completa, receptores de webhook y cliente CLI.
Ecosistema de plugins
Extienda Rundeck con plugins integrados y de la comunidad para AWS, Ansible, Kubernetes, Slack, Jira y docenas de otras integraciones.
Â¿Por quÃ© ejecutar Rundeck en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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