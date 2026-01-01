Implementa Rivet con instalaciÃ³n de un solo clic.
Entorno de ejecuciÃ³n de cÃ³digo abierto para actores con estado que impulsan agentes de IA, aplicaciones colaborativas y flujos de trabajo duraderos.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con Rivet
Rivet es un motor de orquestaciÃ³n de cÃ³digo abierto para Actores Rivet â€” procesos ligeros y de larga ejecuciÃ³n cuyo estado reside en la memoria y se persiste automÃ¡ticamente. A diferencia de los tiempos de ejecuciÃ³n sin estado y sin servidor, cada actor mantiene su propio estado respaldado por SQLite, identidad direccionable y registro de eventos, lo que lo hace ideal para agentes de IA, sesiones de juego multijugador, editores colaborativos y flujos de trabajo duraderos.
Alojar Rivet por cuenta propia en tu propio VPS mantiene el estado del actor, la memoria del agente y los datos del flujo de trabajo completamente bajo tu control, sin tarifas por ejecuciÃ³n. El motor incluido viene con el panel de control Inspector integrado para explorar el estado del actor, reproducir flujos de trabajo y depurar el trÃ¡fico en vivo sin instrumentar el cÃ³digo de la aplicaciÃ³n.
Funciones clave de Rivet
Actores con estado
Procesos de larga duraciÃ³n con estado en memoria, persistencia SQLite e identidades direccionables estables para agentes de IA y sesiones multijugador.
Flujos de trabajo duraderos
El tiempo de ejecuciÃ³n del flujo de trabajo sobrevive a caÃdas y reinicios, reproduciendo el historial de eventos para que la lÃ³gica de negocio se reanude exactamente donde la dejÃ³.
Inspector integrado
Panel de control del navegador para explorar bases de datos SQLite de actores, inspeccionar el estado del flujo de trabajo, monitorear eventos y controlar actores a travÃ©s de un REPL.
SDKs PolÃglotas
Conecte ejecutores a travÃ©s de los SDKs oficiales de RivetKit para TypeScript, Rust, Python y Swift sin reescribir los servicios existentes.
Almacenamiento del sistema de archivos
Despliegue de nodo Ãºnico listo para producciÃ³n, respaldado por un almacÃ©n RocksDB incrustado â€” no se requiere una base de datos externa para empezar.
ProgramaciÃ³n de contenedores
Programa cÃ³digo de usuario como contenedores a travÃ©s de nodos ejecutores, lo que facilita ejecutar agentes y servidores de juegos junto con el motor.
Â¿Por quÃ© ejecutar Rivet en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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