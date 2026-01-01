Redpanda Console es una UI web de cÃ³digo abierto desarrollada por Redpanda Data para inspeccionar y operar clÃºsteres de streaming compatibles con Kafka. Expone temas, particiones, offsets, grupos de consumidores, esquemas, ACLs y cargas Ãºtiles de mensajes en vivo a travÃ©s de una Ãºnica interfaz, con soporte integrado para la decodificaciÃ³n de JSON, Avro, Protobuf y MessagePack.

Esta implementaciÃ³n con un solo clic incluye Console junto con un broker de Redpanda incrustado para que obtenga un punto final de API de Kafka funcional, un Registro de Esquemas y una API de AdministraciÃ³n en el momento en que el contenedor se inicia. El autoalojamiento en su propio VPS mantiene los datos de eventos, las cargas Ãºtiles de los clientes y los metadatos de streaming completamente bajo su control, sin tarifas SaaS por broker.