Desplegar Redis Commander con una instalación de un solo clic.
Interfaz de usuario de gestión de Redis basada en web para explorar claves, editar valores y monitorear una base de datos Redis desde cualquier navegador.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Redis Commander
Redis Commander es una interfaz web ligera y de código abierto para gestionar bases de datos Redis. Proporciona un navegador estilo árbol para navegar por los espacios de claves, editores en línea para cadenas, hashes, listas, conjuntos y conjuntos ordenados, y una consola de comandos integrada para ejecutar comandos Redis arbitrarios. Las estadísticas del servidor —uso de memoria, clientes conectados, tasas de aciertos— son visibles de un vistazo en el panel de control.
Este despliegue incluye Redis Commander con una instancia de Redis 7, por lo que obtienes un almacén de clave-valor completamente funcional y su interfaz de usuario de gestión en una sola pila. La autenticación básica HTTP protege la interfaz web del acceso no autorizado, y la instancia de Redis está protegida con una contraseña generada para que no quede expuesta sin credenciales.
Funciones clave de Redis Commander
Clave Navegador
Navegue por todo su espacio de claves de Redis en una vista de árbol, busque por patrón, e inspeccione o edite cualquier valor directamente en el navegador sin escribir comandos de Redis.
Todos los Tipos de Datos
Ver y editar cadenas, hashes, listas, conjuntos, conjuntos ordenados y flujos con editores conscientes del tipo que muestran los datos en un formato estructurado y legible.
Consola de comandos
Ejecute comandos Redis arbitrarios desde la consola integrada y vea la respuesta inmediatamente — útil para depuración, administración y operaciones de datos puntuales.
Estadísticas del Servidor
El panel de control muestra métricas en tiempo real del servidor Redis, incluyendo el consumo de memoria, las tasas de aciertos/fallos del espacio de claves, los clientes conectados y el tiempo de actividad, de un vistazo.
Autenticación Básica HTTP
La interfaz web está protegida por autenticación de nombre de usuario y contraseña, lo que evita el acceso no autorizado a sus datos de Redis a través de la interfaz de usuario del navegador.
¿Por qué ejecutar Redis Commander en Hostinger?
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