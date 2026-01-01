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CMS PHP de cÃ³digo abierto flexible que brinda a los desarrolladores control total sobre el cÃ³digo de salida del sitio web, tanto para sitios sencillos como para portales complejos.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con REDAXO

REDAXO es un sistema de gestiÃ³n de contenido PHP de cÃ³digo abierto desarrollado desde 2004 que pone a los desarrolladores en control total de la salida del sitio web. A diferencia de los CMS con opiniones preestablecidas que imponen una estructura HTML fija, REDAXO le permite crear mÃ³dulos personalizados que definen exactamente cÃ³mo se ingresa y se renderiza el contenido â€” desde pÃ¡ginas de aterrizaje mÃ­nimas hasta grandes portales multilingÃ¼es.

Alojar REDAXO en su propio VPS significa que usted es dueÃ±o de su contenido, datos y personalizaciones sin tarifas de plataforma ni restricciones de proveedor. Esta plantilla combina REDAXO con MariaDB 10.11 y auto-instala el CMS en el primer inicio, para que pueda iniciar sesiÃ³n en el panel de administraciÃ³n y comenzar a construir de inmediato.

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Funciones clave de REDAXO

MÃ³dulos de contenido personalizados

Cree mÃ³dulos de contenido reutilizables que controlan exactamente cÃ³mo los editores ingresan los datos y cÃ³mo esos datos se renderizan en HTML â€” sin dependencia de un framework.

Control total de salida

REDAXO no impone restricciones estructurales a su marcado, permitiendo a los desarrolladores producir HTML limpio y semÃ¡ntico adaptado a cada proyecto.

Soporte en mÃºltiples idiomas

Gestionar contenido en varios idiomas con soporte integrado para clang, lo que convierte a REDAXO en una opciÃ³n natural para sitios web internacionales y regionales.

Ecosistema de complementos

Extienda REDAXO a travÃ©s de un rico ecosistema de complementos de la comunidad que cubren la gestiÃ³n de medios, SEO, formularios, autenticaciÃ³n y mÃ¡s.

Sistema de plantillas flexible

Defina plantillas de pÃ¡gina y diseÃ±os reutilizables en PHP, dando a los desarrolladores front-end la libertad de estructurar los proyectos como mejor les parezca.

Â¿Por quÃ© ejecutar REDAXO en Hostinger?

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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