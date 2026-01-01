REDAXO es un sistema de gestiÃ³n de contenido PHP de cÃ³digo abierto desarrollado desde 2004 que pone a los desarrolladores en control total de la salida del sitio web. A diferencia de los CMS con opiniones preestablecidas que imponen una estructura HTML fija, REDAXO le permite crear mÃ³dulos personalizados que definen exactamente cÃ³mo se ingresa y se renderiza el contenido â€” desde pÃ¡ginas de aterrizaje mÃ­nimas hasta grandes portales multilingÃ¼es.

Alojar REDAXO en su propio VPS significa que usted es dueÃ±o de su contenido, datos y personalizaciones sin tarifas de plataforma ni restricciones de proveedor. Esta plantilla combina REDAXO con MariaDB 10.11 y auto-instala el CMS en el primer inicio, para que pueda iniciar sesiÃ³n en el panel de administraciÃ³n y comenzar a construir de inmediato.