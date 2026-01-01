Readyset es una caché SQL de streaming de estado parcial que se sitúa entre su aplicación y una base de datos Postgres o MySQL existente. Utiliza el protocolo de conexión nativo, por lo que las aplicaciones se conectan con su controlador y cadena de conexión actuales — sin cambios de código, sin reescrituras de ORM, sin lógica de invalidación de caché separada que mantener.

Internamente, Readyset utiliza el mantenimiento de vistas incrementales para mantener actualizados los resultados de las consultas en caché a medida que cambian las tablas subyacentes, eliminando los problemas de obsolescencia y de avalancha de caché de las cachés de clave-valor tradicionales como Redis o Memcached. El autoalojamiento en un VPS mantiene el tráfico de consultas y los datos en una infraestructura que usted controla, al tiempo que elimina las tarifas por consulta de los servicios de caché gestionados.