Despliega Readyset con una instalación de un solo clic.
Capa de caché compatible con el protocolo que se ubica delante de Postgres y MySQL para acelerar las consultas y escalar el tráfico de lectura.
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Todo lo que puedes crear con Readyset
Readyset es una caché SQL de streaming de estado parcial que se sitúa entre su aplicación y una base de datos Postgres o MySQL existente. Utiliza el protocolo de conexión nativo, por lo que las aplicaciones se conectan con su controlador y cadena de conexión actuales — sin cambios de código, sin reescrituras de ORM, sin lógica de invalidación de caché separada que mantener.
Internamente, Readyset utiliza el mantenimiento de vistas incrementales para mantener actualizados los resultados de las consultas en caché a medida que cambian las tablas subyacentes, eliminando los problemas de obsolescencia y de avalancha de caché de las cachés de clave-valor tradicionales como Redis o Memcached. El autoalojamiento en un VPS mantiene el tráfico de consultas y los datos en una infraestructura que usted controla, al tiempo que elimina las tarifas por consulta de los servicios de caché gestionados.
Funciones clave de Readyset
Proxy compatible con el protocolo
Se interpone entre las aplicaciones y Postgres o MySQL sin necesidad de cambios en los controladores, reescrituras de ORM o nuevas librerías de cliente que aprender.
Mantenimiento incremental de vistas
Los resultados de las consultas en caché se actualizan in situ a medida que cambian las tablas de origen, por lo que las lecturas se mantienen actualizadas sin necesidad de invalidación manual de la caché o de conjeturas sobre el TTL.
Caché explícito de consultas
Usted elige qué sentencias SELECT almacenar en caché con una sentencia CREATE CACHE, lo que le da un control preciso sobre el uso de la memoria y lo que se acelera.
Panel de control de Grafana integrado
La instancia de Grafana incluida más el exportador de Prometheus exponen los recuentos de consultas en caché, las tasas de aciertos y el retraso de replicación desde el momento en que se inicia la pila.
Escalabilidad horizontal del rendimiento de lectura
Las cargas de trabajo de lectura intensivas impactan la memoria de Readyset en lugar de sobrecargar la base de datos principal, liberando el sistema de origen para atender escrituras y análisis.
Paridad de Postgres y MySQL
Un solo binario es compatible con ambos motores, por lo que el mismo flujo de trabajo de almacenamiento en caché se aplica ya sea que su aplicación se comunique con PostgreSQL o MySQL a través de la red.
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