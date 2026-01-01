Implementa Rackula con una instalación de un solo clic.
Diseñador de distribución de racks de servidores de arrastrar y soltar para planificar instalaciones de centros de datos, laboratorios caseros y equipos audiovisuales.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Rackula
Rackula es un diseñador visual de racks de código abierto que ayuda a los administradores de sistemas, entusiastas de homelab y técnicos de AV a planificar diseños de racks de servidores a través de una interfaz de arrastrar y soltar. Soporta tamaños de rack estándar de 1U a 48U, viene con una biblioteca de imágenes de dispositivos reales sincronizadas desde NetBox y permite exportar diagramas terminados como PNG, PDF o SVG para documentación.
Alojar Rackula por cuenta propia en un VPS mantiene cada diagrama de rack, dispositivo personalizado y diseño de equipo bajo su control en lugar de dentro de un SaaS de un proveedor. La implementación persistente comparte diseños entre navegadores y dispositivos a través de una API de backend, admite el uso compartido de URL y códigos QR para entregas rápidas a técnicos remotos y protege las operaciones de mutación detrás de una autenticación integrada.
Funciones clave de Rackula
Diseñador de arrastrar y soltar
Diseñe visualmente la distribución de los racks arrastrando dispositivos a ranuras de 1U a 48U sin dibujar diagramas en hojas de cálculo o herramientas de dibujo genéricas.
Imágenes de dispositivos reales
Cree diagramas utilizando fotografías precisas de la parte frontal y trasera de hardware real, obtenidas de la biblioteca de tipos de dispositivos de NetBox.
Exportación multiformato
Exporte los racks terminados como archivos PNG, PDF o SVG para tickets de gestión de cambios, runbooks y documentación para el cliente.
Compartir URL y QR
Comparta un diseño de rack con técnicos en el sitio a través de un solo enlace o un código QR escaneable en lugar de enviar capturas de pantalla por correo electrónico.
Backend persistente
Sincronice diseños entre navegadores y dispositivos a través de una API de backend con almacenamiento en disco que sobrevive a los reinicios del contenedor.
Autenticación integrada
Proteger el acceso de lectura y escritura con inicio de sesión de usuario y contraseña, más un token de escritura de API que protege las rutas de mutación.
¿Por qué ejecutar Rackula en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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