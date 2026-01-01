pretix es una plataforma de emisión de boletos de código abierto con muchas funciones, diseñada específicamente para organizadores de eventos que quieren vender boletos sin pagar tarifas por boleto a servicios comerciales como Eventbrite o Ticketmaster. Desarrollada y mantenida por pretix GmbH en Alemania, impulsa miles de eventos en todo el mundo —desde pequeños talleres hasta grandes conferencias y festivales— y está diseñada para gestionar picos de tráfico en momentos de venta sin colapsar.

Alojar pretix en tu propio VPS mantiene los datos de los asistentes, la configuración de pagos y los ingresos bajo tu control total. En lugar de ceder un porcentaje de cada boleto a una pasarela de terceros, pagas una tarifa fija de alojamiento — y cumples plenamente con el RGPD al mantener los datos personales dentro de la infraestructura que gestionas.