Implementa pretix con una instalación de un solo clic.
Plataforma de venta de entradas de código abierto para conferencias, festivales, talleres y cualquier evento con una entrada física o digital.
Elige un plan VPS para pretix
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con pretix
pretix es una plataforma de emisión de boletos de código abierto con muchas funciones, diseñada específicamente para organizadores de eventos que quieren vender boletos sin pagar tarifas por boleto a servicios comerciales como Eventbrite o Ticketmaster. Desarrollada y mantenida por pretix GmbH en Alemania, impulsa miles de eventos en todo el mundo —desde pequeños talleres hasta grandes conferencias y festivales— y está diseñada para gestionar picos de tráfico en momentos de venta sin colapsar.
Alojar pretix en tu propio VPS mantiene los datos de los asistentes, la configuración de pagos y los ingresos bajo tu control total. En lugar de ceder un porcentaje de cada boleto a una pasarela de terceros, pagas una tarifa fija de alojamiento — y cumples plenamente con el RGPD al mantener los datos personales dentro de la infraestructura que gestionas.
Funciones clave de pretix
Ofertas de Tickets Flexibles
Venda entradas pagas, gratuitas y basadas en donaciones con cupos, vales, selección de asientos y disponibilidad basada en el tiempo para múltiples eventos desde una sola tienda.
Pagos integrados
Integraciones nativas con Stripe, PayPal, SEPA, transferencia bancaria y muchas otras pasarelas — no se requiere un mercado de plugins de terceros.
Plano de asientos
Selección de asientos interactiva y visual con categorías, diferenciación de precios y asientos de accesibilidad para teatros, salas y estadios.
Registro presencial
Las aplicaciones de escáner complementarias para móvil y escritorio validan las boletas con código QR en la entrada, incluyendo un modo sin conexión para lugares con conectividad deficiente.
Tiendas multilenguaje
Implemente tiendas de boletos localizadas en más de 30 idiomas con correos electrónicos, diseños de boletos y flujos de pago traducidos, listos para usar.
REST API & Webhooks
Integre pretix con CRMs, sistemas de contabilidad y la impresión de credenciales a través de una API REST documentada y webhooks basados en eventos.
¿Por qué ejecutar pretix en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.